Диетолог дала советы по приготовлению пасхального кулича

По ее словам, многие перед праздником соблюдали пост, поэтому в Пасху необходимо придерживаться определенных правил, чтобы не навредить организму.

Специалист порекомендовала начинать есть сладкие хлебобулочные изделия постепенно. «Не надо сразу съедать большую порцию, потому что для организма это большая нагрузка», —пояснила она.

Писарева рассказала об альтернативном рецепте кулича для тех, кто придерживается правильного питания. Она посоветовала использовать нежирный творог и сметану, а также отказаться от масла.

Также специалист отметила, что в тесто лучше добавить натуральный сахарозаменитель с нулевой калорийностью. Диетолог также посоветовала отказаться от сухофруктов. По ее словам, за счет сахарозаменителей кулич будет достаточно сладким.

Нутрициолог посоветовала есть кулич «немного подсушенным». Она пояснила, что в таком виде он лучше усвоится.