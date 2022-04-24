Дилара отреагировала на признание Моргенштерна в многочисленных изменах

В начале апреля Дилара Зинатуллина подтвердила расставание с популярным рэп-исполнителем Моргенштерном, за которого вышла замуж в 2021 году. Блогерша призналась, что их отношения дали трещину вскоре после пышной свадьбы. А 24-летний Алишер (настоящее имя музыканта) намекнул, что главной причиной расставания с возлюбленной стали его частые измены с другими девушками.

Накануне Моргенштерн выпустил целый документальный фильм, в котором подробно рассказал о разладе с 22-летней женой. Откровенное интервью рэпера оценили не только его поклонники, но и сама Дилара. Правда, до конца досмотреть видео она не смогла, о чем призналась в соцсетях.

«У меня тут пришел кое-кто и говорит, что мне нужно досмотреть. Хотя нет. Не хочу это досматривать», — поделилась с поклонниками Зинатуллина.

Казалось, в отношениях пары царит идиллия Фото: Stanislav Krasilnikov

Ранее Дилара говорила, что разрыв с Моргенштерном не стал для нее шоком, поскольку он произошел сознательно. Сейчас блогерша привыкает к новой реальности и, несмотря на неурядицы в личной жизни, чувствует себя достаточно хорошо. При этом звезда Сети не скрывает, что по-прежнему любит Алишера и готова любого за него убить, хоть и злится и до сих пор не может многое простить музыканту.