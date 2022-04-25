Восемь вещей, которые ты не делаешь, и поэтому стареешь раньше времени

Не корректируешь рацион

Придерживайся здорового сбалансированного рациона. Люди, которые регулярно употребляют полуфабрикаты и фастфуд, чаще страдают от хронических заболеваний и живут меньше, чем те, кто следует диете, в которой в изобилии представлены овощи, фрукты, злаки, орехи, бобовые, морепродукты. А еще не переедай! Учти: чувство насыщения приходит с некоторым опозданием. Подожди 15–20 минут, прежде чем тянуться за добавкой.

Не ешь гранаты

Гранат содержит особую молекулу (точнее, ее предшественника), которая под воздействием бактерий кишечного микробиома преобразуется в уролитин A. Это соединение стимулирует работу митохондрий, тем самым замедляя процесс старения. Митохондрии — это своеобразные мини-электростанций наших клеток, которые отвечают за выработку энергии в организме, однако с годами хуже справляются со своей задачей. Природный уролитин не только открывает второе дыхание митохондрий, но также предотвращает потерю мышечной массы и ослабление других тканей, которые проявляются с возрастом.

Не мыслишь позитивно

Если кратковременный стресс может быть полезен (помогает приспосабливаться к меняющимся условиям жизни и держит нас в тонусе), то хронический стресс истощает нервную систему, подрывает здоровье и сокращает жизнь. Одно исследование показало, что инфаркты и инсульты чаще случаются у тех, у кого наблюдается длительный стресс.

Не выключаешь свет

Около 75% населения Земли в ночное время суток подвергается воздействию искусственного света. Это негативно влияет на здоровье человека и сбивает его «внутренние часы».

В ходе одного эксперимента мыши в течение 24 недель находились в условиях искусственной освещенности. Это привело к нарушению внутренних биологических часов грызунов и к ухудшению целого ряда показателей их здоровья, в частности у них сократилась мышечная масса, уменьшилась прочность костной ткани, активизировались воспалительные механизмы в иммунной системе. То есть появились те изменения, которые обычно наблюдаются в организме млекопитающих при естественном старении. Но стоило вернуть грызунов к привычному ритму дня и ночи при естественном освещении, и их состояние вскоре улучшилось. Медики полагают, что полученные выводы справедливы и для человека. Так что выключай ночники вечером и плотно закрывай шторы перед сном.

Недостаточно двигаешься

Нет движения — нет жизни: в клетках автоматически включается генетическая программа снижения уровня основного обмена, и человек ни с того ни с сего начинает слабеть и угасать. Велосипед, ролики, йога, плавание и даже обычная ходьба напомнят организму, что ты полна сил, а значит, думать о старости еще рано. Главное, чтобы физическая нагрузка была регулярной (хотя бы 20–30 минут в день) и посильной (не нужно доводить себя до изнеможения).

Не учишься танцевать

Любым упражнениям под силу обратить вспять признаки старения мозга, но танцы в этом отношении наиболее эффективны. У людей, которые даже в пожилом возрасте кружатся в вальсе или мастерски отбивают чечетку, увеличивается объем гиппокампа — отдела мозга, который отвечает за память, обучение, координацию. Ученые разделили 26 добровольцев на 2 группы. Участники одной группы занимались танцами (раз в неделю), а другой — фитнесом или ходьбой. Через 1,5 года исследователи подвели итоги. Оказалось, что объем гиппокампа стал больше у всех, но у тех, кто занимался танцами, увеличились также зоны мозга, ответственные за образование новых нейронов. Да и тесты на координацию «танцоры» прошли лучше. Ученые предполагают, что такой эффект связан с тем, что обучение танцам требует умственного напряжения и хорошей ориентации в пространстве.

Не ищешь цель в жизни

У японцев есть такое понятие — «икигай» — это то, что помогает находить удовлетворение и радость в ежедневных делах. Проще говоря, это какая-то цель, придающая смысл жизни, это то, ради чего хочется вставать по утрам и продолжать двигаться дальше! Исследователи из Университета Хельсинки в Финляндии обнаружили: люди, которые теряют смысл жизни, умирают раньше, чем те, у кого есть какой-то важный интерес (любимое дело), приносящий им радость. Человек, который нашел свой икигай, менее склонен к депрессии и реже подвержен вредным привычкам, а значит, у него есть все шансы прожить долгую и счастливую жизнь.

Недостаточно общаешься с другими людьми