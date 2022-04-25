Семь вещей, которые нельзя давать в долг даже близким

Мудрость и опыт поколений, их наблюдения за жизненными явлениями и последствиями тех или иных поступков со временем переросли в целый ряд примет, которые существуют до сих пор. Веками люди верили: давать личные вещи взаймы чревато неприятностями. Мы выяснили, что именно не нужно одалживать и почему.

Соль

Казалось бы, соседка зашла за солью, почему бы не поделиться? На самом деле соль — сильнейший энергетический компонент, который может отрицательно повлиять на наличие удачи в жизни, привлечет болезни, любовные утраты.

Многие экстрасенсы, гадалки и прочие люди, связанные с мистическими явлениями, используют соль для своих обрядов. Они же и призывают никогда не брать соль у других, даже если она нужна здесь и сейчас. И не давать ее никому! А если нет возможности отказать в просьбе отсыпать продукт в долг, подарите его, скажите, что отдавать не нужно.

Посуда

Столовая посуда — это семейные вещи, которые заряжены энергетикой вашего дома. Поэтому дать их в пользование другим — все равно что поделиться частью своей энергии. Считается, что одолженная или взятая у чужих людей посуда способна привести к утрате здоровья, к приобретению новых проблем, страхов, конфликтов с близкими.

При этом если вы проживаете с кем-то на одной территории, например, в общежитии, пользоваться одними и теми же столовыми принадлежностями можно без опасений за свою судьбу (читайте также: почему на самом деле нельзя выносить мусор из дома вечером).

И еще момент, о котором многие знают, но очень часто пренебрегают: нельзя держать в доме испорченную посуду со сколами, трещинами, деформацией. Считается, что она притягивает негатив, а вы, как ее обладатель, сами себе даете психологическую установку на разбитую жизнь.

Одежда

Многие люди меняются друг с другом одеждой и думают, что в этом ничего такого нет. Да, это хороший способ беззатратно обновить гардероб. Да и подружка будет только рада помодничать в вашем костюме на работе, а платье надеть на свидание. Но одежда — это личные вещи, которые желательно не отдавать тем, в чьих добрых и светлых намерениях вы не уверены.

А если обмениваетесь ими с близкими и родными, то лучше все же дать/взять что-то взамен, как бы совершив оплату за вещь. Факт покупки делает безопасным приобретение предметов гардероба в секонд-хендах. Наибольшая опасность кроется в одолженной обуви. В ней находится огромное скопление отрицательной энергии человека, которая целиком передается пусть и временному, но новому обладателю (читайте также: почему нельзя передавать хлеб и деньги через порог).

Аксессуары, бижутерия и драгоценности