Если верить народным приметам, вместе с этими предметами легко лишиться удачи и энергии. Поэтому сложился целый список вещей, которые запрещено одалживать кому бы то ни было, пишет wday.ru.
Семь вещей, которые нельзя давать в долг даже близким
Мудрость и опыт поколений, их наблюдения за жизненными явлениями и последствиями тех или иных поступков со временем переросли в целый ряд примет, которые существуют до сих пор. Веками люди верили: давать личные вещи взаймы чревато неприятностями. Мы выяснили, что именно не нужно одалживать и почему.
Соль
Казалось бы, соседка зашла за солью, почему бы не поделиться? На самом деле соль — сильнейший энергетический компонент, который может отрицательно повлиять на наличие удачи в жизни, привлечет болезни, любовные утраты.
Многие экстрасенсы, гадалки и прочие люди, связанные с мистическими явлениями, используют соль для своих обрядов. Они же и призывают никогда не брать соль у других, даже если она нужна здесь и сейчас. И не давать ее никому! А если нет возможности отказать в просьбе отсыпать продукт в долг, подарите его, скажите, что отдавать не нужно.
Посуда
Столовая посуда — это семейные вещи, которые заряжены энергетикой вашего дома. Поэтому дать их в пользование другим — все равно что поделиться частью своей энергии. Считается, что одолженная или взятая у чужих людей посуда способна привести к утрате здоровья, к приобретению новых проблем, страхов, конфликтов с близкими.
При этом если вы проживаете с кем-то на одной территории, например, в общежитии, пользоваться одними и теми же столовыми принадлежностями можно без опасений за свою судьбу (читайте также: почему на самом деле нельзя выносить мусор из дома вечером).
И еще момент, о котором многие знают, но очень часто пренебрегают: нельзя держать в доме испорченную посуду со сколами, трещинами, деформацией. Считается, что она притягивает негатив, а вы, как ее обладатель, сами себе даете психологическую установку на разбитую жизнь.
Одежда
Многие люди меняются друг с другом одеждой и думают, что в этом ничего такого нет. Да, это хороший способ беззатратно обновить гардероб. Да и подружка будет только рада помодничать в вашем костюме на работе, а платье надеть на свидание. Но одежда — это личные вещи, которые желательно не отдавать тем, в чьих добрых и светлых намерениях вы не уверены.
А если обмениваетесь ими с близкими и родными, то лучше все же дать/взять что-то взамен, как бы совершив оплату за вещь. Факт покупки делает безопасным приобретение предметов гардероба в секонд-хендах. Наибольшая опасность кроется в одолженной обуви. В ней находится огромное скопление отрицательной энергии человека, которая целиком передается пусть и временному, но новому обладателю (читайте также: почему нельзя передавать хлеб и деньги через порог).
Аксессуары, бижутерия и драгоценности
Украшения тоже не стоит давать кому-то на время. Эксперты в области биоэнергетики считают, что украшения с защитными функциями (обереги) могут послужить недобрую службу и наделить другого человека болезнями, неудачами и потерями.
Все потому, что браслеты, серьги и особенно кольца впитывают энергетику обладателя и «работают» на него, а попадая на чужое тело, отдают весь скопившийся негатив новому носителю. Особенно это касается таких металлов, как серебро, золото и платина, а из камней — алмазов, горного хрусталя, агата, оникса, лунного камня. Есть и чисто материальная сторона вопроса: если тот, кому вы дали вещь взаймы, потеряет ее, будет очень обидно. Особенно если вещь дорогая!
Веник или щетка для уборки
По суевериям не одного поколения людей, магнитом для несчастий служит и обмен веником. Есть две версии, почему нельзя его брать у других или одалживать самим кому-то. Первая гласит, что веник очищает ваш дом, поэтому, отдавая его, вы лишаете свое жилище защиты.
Если верить второй версии, то с отдачей веника вас могут настичь финансовые проблемы, стычки на работе и даже затяжная черная полоса в жизни. В древности с помощью веника наводили порчу, а чтобы из дома не утекало счастье, строго настрого запрещалось гостям подметать свое жилье. Избавляться от этого предмета быта можно, если он вам уже не нужен и вы намерены его выкинуть.
Хлеб
С хлебом и солью встречают дорогих гостей, молодоженов. Им издавна делились с соседями, путниками, забредшими в дом, а многие религии и вовсе обязывали давать хлеб к обеду даже врагу. Однако и у этого продукта есть суеверные ограничения, которые нужно соблюдать.
Например, нельзя отдавать последний хлеб: так можно привлечь к себе нищету. Также не следует делиться им через порог. Согласно поверью, вы передадите с ним частичку своего семейного благополучия и счастья. И третье правило: не давайте хлеб на закате. Это приведет к сглазу и порче, вас будут преследовать разочарования и неудачи.
Деньги
Речь идет не о полном отказе помогать близким. Согласно приметам, нельзя давать деньги лишь в некоторых случаях. Например, после захода солнца, во время церковных праздников, по понедельникам и воскресеньям, на убывающую Луну. Все это приведет к личным денежным потерям.
Еще не следует отдавать взаймы последние деньги. Во-первых, это логично, потому что так вы сами останетесь без средств, а во-вторых, этим самым вы расстанетесь со своей финансовой удачливостью. Зато считается, что если занять деньги богатому человеку, то он вернет их вместе с частичкой своей успешности. Так вы привлечете богатство!