Шесть главных трендов лета 2022 по версии Александра Васильева

Если вы любите носить с собой много вещей: книгу, бутылочку воды и ноутбук, тогда вам подойдет сумка в форме седла, она очень удобная и вместительная. А если вы предпочитаете классические сумки, то остановите свой выбор на прямоугольных сумках, которые станут прекрасным дополнением к вашему образу

Обувь на устойчивом каблуке