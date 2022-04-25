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Шесть главных трендов лета 2022 по версии Александра Васильева

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Шесть главных трендов лета 2022 по версии Александра Васильева
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Зеленый цвет в моде. Иллюстративное фото
Зеленый цвет в моде. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Историк моды рассказал, как стать самой модной в этом сезоне, пишет wday.ru.

Если вы еще не начали обновлять гардероб к летнему сезону, самое время исправить ситуацию! А чтобы точно не прогадать, берите на вооружение советы уважаемых экспертов: на встрече в московском универмаге ХЦ Лейпциг историк моды и ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал, к каким тенденциям стоит присмотреться прямо сейчас.

Стиль ретро
 
Если вы хотите одеваться современно и при этом сохранять женственность, то обратите внимание на широкие юбки и платья в стиле ретро. Стиль современной моды часто обращается к комфортным традициям прошлого. Например, стеганая одежда вошла в моду еще в 1970-х годах.

Александр Васильев подчеркнул: «Мы живем в эпоху, когда прошлое нам кажется лучше настоящего, и что оно интереснее будущего. Почему бы нам не обратиться к тому большому наследию, которое подарила нам мода 20-го века».

Зеленый оттенок

 
 
В этом сезоне дизайнеры использовали в новых коллекциях насыщенный зеленый цвет. Александр Васильев поделился, что этот цвет в моде уже несколько сезонов, и неслучайно, ведь это любимый цвет востока, он накладывает культуру и традиции на современные модные тренды.
 
С любовью к себе
 
 
В современном мире женщины хотят не только обращать на себя внимание членов семьи, коллег и других мужчин, но им также хочется нравится и самим себе. Историк моды рекомендует выбирать вещи, надевая которые вы будете видеть обожание в своих глазах.
 
Вечная классика
 
В этом году прошли показы мировой моды, где мы могли наблюдать, что классика не теряет своих позиций. Новые тренды все реже появляются в новых коллекциях мировых домов моды, люди боятся рисковать и избегают экстравагантных образов.
 
Сумка-седло и прямоугольные сумки
 
 
Если вы любите носить с собой много вещей: книгу, бутылочку воды и ноутбук, тогда вам подойдет сумка в форме седла, она очень удобная и вместительная. А если вы предпочитаете классические сумки, то остановите свой выбор на прямоугольных сумках, которые станут прекрасным дополнением к вашему образу
 
Обувь на устойчивом каблуке
 
 
Телеведущий и историк моды рассказал, что в тренде довольно массивный, тяжелый, слегка расклешенный к низу каблук. Он устойчив и подходит женщинам разных возрастов. Это идеальный каблук, который в тренде на сегодняшний день. Обратите внимание на туфли с таким каблуком, ведь классика всегда будет в моде.
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