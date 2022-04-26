Лучший рецепт борща – важнейший вопрос домашнего хозяйства и даже семейного счастья. Узнали простой секрет, который придает культовому блюду тот самый вкус и цвет, и спешим поделиться со всеми.
Борщ получится идеальным с этой добавкой: попробуй, отказаться не сможешь
Ты знаешь секрет идеального борща? Хранишь семейный рецепт, усовершенствовала его под себя или все еще ищешь философский борщевой камень? Cosmo нашел лайфхак, который улучшит любой результат — проверь, и убедишься сама.
Эксперты-борщевары (и, конечно же, опытные едоки!) уверены, что хороший борщ определяют три вещи: густота; сложный баланс кислоты и сладости во вкусе; правильный цвет, комбинирующий пурпурные и красные оттенки.
И то и другое зависит от многих факторов: исходного сырья, принципов обработки продуктов, времени приготовления, этапов закладывания каждой порции ингредиентов, добавления чеснока, острого перца, укропа, растертого сала... Выработать эталонный рецепт и защитить его в ЮНЕСКО в качестве культурного наследия, наверное, не получится — в конце концов, детали могут варьироваться. Но есть один простой секрет, который все же стоит взять на вооружение — он не будет стоит тебе практически ничего, но действительно сделает вкус борща более глубоким и богатым. Просто попробуй один раз.
Секретный ингредиент, с которым борщ всегда получается
Хозяйки по-разному обходятся со свеклой для борща: кто-то предварительно запекает ее в соли, кто-то обязательно обжаривает в сливочном масле, другие строго следят, чтобы объем свеклы совпадал с объемом томатов.
Секрет идеального борща в том, что свеклу необходимо предварительно замариновать. Это нужным образом отрегулирует и цвет, и кислоту готового блюда.
Рецепт маринада для борщевой свеклы (из расчета на 3 корнеплода среднего размера)
- Свеклу очистить и нарезать тонкой соломкой. Сложить в емкость с крышкой
- Приготовить маринад: четверть стакана слабого уксуса (идеально подойдет бальзамический или яблочный) смешать с чайной ложкой соли и столовой ложкой сахара.
- Залить свеклу маринадом, закрыть крышку и хорошо потрясти. Убрать в прохладное место, периодически доставать и встряхивать.
- Мариновать свеклу минимум 3 часа, после чего слить излишек маринада
- Варить борщ по своему обычному рецепту, используя маринованную свеклу.