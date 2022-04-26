Борщ получится идеальным с этой добавкой: попробуй, отказаться не сможешь

Ты знаешь секрет идеального борща? Хранишь семейный рецепт, усовершенствовала его под себя или все еще ищешь философский борщевой камень? Cosmo нашел лайфхак, который улучшит любой результат — проверь, и убедишься сама.

И то и другое зависит от многих факторов: исходного сырья, принципов обработки продуктов, времени приготовления, этапов закладывания каждой порции ингредиентов, добавления чеснока, острого перца, укропа, растертого сала... Выработать эталонный рецепт и защитить его в ЮНЕСКО в качестве культурного наследия, наверное, не получится — в конце концов, детали могут варьироваться. Но есть один простой секрет, который все же стоит взять на вооружение — он не будет стоит тебе практически ничего, но действительно сделает вкус борща более глубоким и богатым. Просто попробуй один раз.

Секретный ингредиент, с которым борщ всегда получается