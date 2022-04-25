36-летняя Тесс Холидей опубликовала в Instagram новые фото и призналась подписчикам, что в последнее время испытывает трудности в связи с нарушением восприятия собственного тела, сообщает Spletnik.
Известная плюс-сайз модель испытывает трудности после поставленного диагноза анорексии
Скажу честно, мне никогда не было так тяжело воспринимать собственное тело, как сейчас. Это изнуряет. Вы все время видите меня веселой, но иногда мне тяжело найти в себе силы и энергию просто для того, чтобы выйти из дома,
— написала знаменитая plus-size-модель.
До недавних пор я была той девчонкой, которая всегда хочет фотографироваться. Но эти снимки — первые за долгое время, глядя на которые я могу быть добра к себе. Я еще работаю над этим,
— добавила она.
В прошлом году модель призналась, что находится в процессе восстановления после того, как у нее диагностировали атипичную анорексию. Тесс попросила подписчиков не хвалить ее за то, что она стала более стройной, и вообще не комментировать ее фигуру, потому что она все еще борется с пищевым расстройством и ее вес ничего не говорит о том, насколько она здорова.
Тесс Холлидей - модель plus-size с почти 2,5 миллионами подписчиков на Instagram. Она также появлялась на обложке Vogue, например.