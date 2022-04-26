Врач рассказал, как весеннее солнце может нанести смертельный вред

«Использование солнцезащитного крема — это профилактика меланомы. Для некоторых людей солнечное излучение может способствовать развитию этого тяжелого системного онкологического заболевания. Также защитные средства помогают при профилактике других видов рака кожи, появление которых может спровоцировать избыточная инсоляция», — цитирует «Вечерняя Москва» Галлямову.