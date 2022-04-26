Врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что важно защищать свою кожу от весеннего солнца для профилактики онкологических заболеваний. Особенно этот вопрос актуален для обладателей светлой кожи первого и второго типов, подчеркнула медик.
Врач рассказал, как весеннее солнце может нанести смертельный вред
Врач рассказал, как весеннее солнце может нанести смертельный вред
«Использование солнцезащитного крема — это профилактика меланомы. Для некоторых людей солнечное излучение может способствовать развитию этого тяжелого системного онкологического заболевания. Также защитные средства помогают при профилактике других видов рака кожи, появление которых может спровоцировать избыточная инсоляция», — цитирует «Вечерняя Москва» Галлямову.
Дерматолог напомнила, что обновлять солнцезащитное средство на коже нужно раз в два часа, пишет SVpressa.