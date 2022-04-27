Четыре утренние привычки, из-за которых день идет наперекосяк

Утренние часы могут настроить нас на продуктивный день, прибавить энергию, повысить настроение, что положительно скажется на том, как мы проживем весь день, на нашу мотивацию и успех в делах, решении проблем и просто общении с близкими.

Но также верно и обратное, Ты можешь начать свой день в спешке, недовольстве, с ощущением недосыпа, усталости, раздражения и рискуешь быстро испортить свой день. Задумывалась ли ты над тем, как ты проводишь свое утро, как это может повлиять на твой настрой на весь день, а в результате на всю неделю и всю жизнь?

Психолог Александра Черкасова-Гарбер рассказывает о топе плохих утренних ошибок, которые стоит заметить в себе и заменить положительными привычками.

Топ-4 утренних привычек, которые портят весь день 1. Чтение новостей и проверка соцсетей

На то, на что мы направляем свое внимание — на то мы направляем и свою энергию. Помни об этом, когда погружаешь себя с утра в негативные новости или в просмотр незначительной информации в соцсетях. Вместо этого, подумай о том, что тебя вдохновляет. Выбери те книги, блоги или каналы, которые мотивируют и заряжают позитивом.

​​​​2. Курение и употребление энергетиков (особенно натощак)

Наше тело и психика тесно взаимосвязаны, поэтому, заботясь о своем физическом самочувствии, мы также заботимся об эмоциональном, психическом. Ты увидишь, как меняется твое настроение, стрессоустойчивость, появляется энергия, если начнешь заботиться о своем теле и питании, а также будешь пить достаточное количество воды. Кстати, первый стакан стоит выпить сразу, как откроешь глаза — это не только поможет проснуться, но и запустит метаболизм.

3. Поздний подъем

Ты откладываешь подъем до последнего, а затем начинаешь метаться по квартире в поисках запропастившейся помады, в ужасе замечаешь пятно на юбке, которую собиралась надеть, и лихорадочно ищешь ей замену. Потом ты стремглав вылетаешь из квартиры, не успев позавтракать и что-то забыв.

Нетрудно догадаться, что такое утро способно испортить тебе настроение на весь день. Перестань переставлять будильник ради и подари себе возможность никуда не торопиться — поверь, это даст тебе гораздо больше, чем несколько дополнительных минут сна.

4. Сладости на завтрак

Хлопья, вафли, булочки и шоколадка. Есть вкусности на завтрак приятно, но, увы, в них содержится большое количество сахара, который вызывает вялость, раздражение и появление чувство голода вскоре после еды. Так что постарайся найти этим коварным продуктам более здоровую замену, которая подарит тебе энергию, бодрость и силы для продуктивного и приятного дня.

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