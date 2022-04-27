Легко ли ты встаешь по утрам? Полна ли ты энтузиазма начать новый день? Или, чаще всего, окончательно просыпаешься только к обеду? Чтобы день прошел успешно, важно то, как ты его начнешь. Давай разберем привычки, которые портят тебе старт, и то, чем их стоит заменить, предлагает «Лиза».
Четыре утренние привычки, из-за которых день идет наперекосяк
Утренние часы могут настроить нас на продуктивный день, прибавить энергию, повысить настроение, что положительно скажется на том, как мы проживем весь день, на нашу мотивацию и успех в делах, решении проблем и просто общении с близкими.
Но также верно и обратное,
Психолог Александра Черкасова-Гарбер рассказывает о топе плохих утренних ошибок, которые стоит заметить в себе и заменить положительными привычками.
На то, на что мы направляем свое внимание — на то мы направляем и свою энергию. Помни об этом, когда погружаешь себя с утра в негативные новости или в просмотр незначительной информации в соцсетях. Вместо этого, подумай о том, что тебя вдохновляет. Выбери те книги, блоги или каналы, которые мотивируют и заряжают позитивом.
2. Курение и употребление энергетиков (особенно натощак)
Наше тело и психика тесно взаимосвязаны, поэтому, заботясь о своем физическом самочувствии, мы также заботимся об эмоциональном, психическом. Ты увидишь, как меняется твое настроение, стрессоустойчивость, появляется энергия, если начнешь заботиться о своем теле и питании, а также будешь пить достаточное количество воды. Кстати,
3. Поздний подъем
Ты откладываешь подъем до последнего, а затем начинаешь метаться по квартире в поисках запропастившейся помады, в ужасе замечаешь пятно на юбке, которую собиралась надеть, и лихорадочно ищешь ей замену. Потом ты стремглав вылетаешь из квартиры, не успев позавтракать и что-то забыв.
Нетрудно догадаться, что такое утро способно испортить тебе настроение на весь день.
4. Сладости на завтрак
Хлопья, вафли, булочки и шоколадка. Есть вкусности на завтрак приятно, но, увы, в них содержится большое количество сахара, который вызывает вялость, раздражение и появление чувство голода вскоре после еды. Так что постарайся найти этим коварным продуктам более здоровую замену, которая подарит тебе энергию, бодрость и силы для продуктивного и приятного дня.
Как настроить себя на продуктивный день: 4 совета
1. Создай настроение
Вспомни, что приносит тебе радость и начни с этого день. Например, можно почувствовать благодарность за то, что ты просыпаешься в мягкой кровати, в тепле, рядом с любимым человеком (или котом).
2. Сразу после пробуждения займись своим телом
Прими контрастный душ, сделай массаж лица и от души потянись. Главное, делай это с удовольствием.
3. Начни выполнять физические упражнения (хотя бы чуть-чуть)
Я знаю, что заставить себя заниматься спортом по утрам не всегда легко. На самом деле, не стоит заставлять себя делать невозможное или дискомфортное. Для начала достаточно выполнять любимые упражнения хотя бы пять минут в день, чтобы почувствовать себя намного лучше. Ведь
Со временем ты «втянешься» и увеличишь время еще на пять минут и так далее. Любой психолог подтвердит, что переключение внимания на физическую активность помогает научиться бороться с негативными мыслями, переживаниями и страхами, начать управлять своими эмоциями и быть более осознанной в выборе реакций.
4. Получай удовольствие
То, о чем мы чаще всего не думает утром в постоянной спешке — это не забыть доставить себе удовольствие. Это может быть как уход за собой, например, маска для лица, так и вкусный завтрак, чашка кофе на балконе или веселая песня, общение с любимыми людьми.
Подумай, что приносит удовольствие именно тебе, и выдели на это время с утра. Это не каприз. Ты увидишь, благодаря этому, как захочется проснуться и как увеличится желание поскорей встать с кровати и начать свой день.