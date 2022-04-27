Как понять, что собеседник врет: восемь признаков обмана

Почему человек врет и можно ли его оправдать

Как распознать ложь и лжеца, который ее распространяет? Эти вопросы волнуют множество людей. Начнем с последнего. Наверняка ты рисуешь себе такой портрет обманщика, включающий стереотипные признаки лжи:

не смотрит в лицо;

покашливает;

нервничает;

теребит пальцы;

глаза бегают из стороны в сторону.

Именно так большинство людей представляет себе обманщиков, но эти признаки не имеют никакого отношения к реальности.⠀

​​​​​​​Лжец может без зазрения совести смотреть тебе прямо в глаза и быть спокойным, но вот его невербальное общение — то есть жесты, позы, жестикуляции — обычно сдают его с потрохами.⠀

«Ну как же, разве он не может контролировать и это?» — спросишь ты. Конечно, не может: это подсознательные реакции, как и сужение зрачка. Мы не способны сознательно регулировать эти процессы. Но почему люди врут, что их вынуждает к этому? Вариантов масса:

страх,

стыд,

чувство вины,

неумение говорить «нет».

Например, у человека просят взаймы, и он не в состоянии отказать. Тогда он начинает врать. Объясняет, что у него самого долги и придумывает целые схемы обмана. Или еще пример: человек опоздал на важную встречу и начинает врать о причинах задержки. Согласись, такое хоть раз случается с каждым из нас.

Так что не питай иллюзий: все люди хотя бы несколько раз в жизни врали. Кстати, ложь во спасение не является исключением, ибо ложь остается ложью независимо от мотивов.

Итак, что же говорит психология о том, как же понять, что человек врет? Ответ не так прост, ведь порой лжец может продумать все до мельчайших подробностей. Он прорабатывает свою лживую версию настолько, что все озвученное выглядит крайне логично. При этом тебя может не покидать ощущение, будто тебя водят за нос и что-то недоговаривают. Как же узнать, что человек врет?

1. Несовпадение эмоций и ситуации

Например, о ситуации на дороге, из-за которой он собственно и опоздал. Человек сожалеет об опоздании, поэтому и эмоции должны быть соответствующие. А если он рассказывает об этом радостно, то его эмоции расходятся с тем, о чем он говорит.

Здесь вырисовываются два варианта. Он либо лжет, либо находится в состоянии стресса или даже не вполне здоров. Ведь когда мы говорим правду, то эмоция появляется одновременно с речью. Попробуй сама, скажи: «Ммм, гуталин — это вкуснятина!» Вряд ли твои эмоции будут идентичными тому, как если бы ты говорила о кусочке торта. Нужно сказать, что опытных лжецов это не касается: они умеют маскироваться и создавать эмоции под стать своему рассказу.

2. Частые паузы