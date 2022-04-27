Разница между ложью и правдой в том, что у лжи всегда есть свидетели. И этим свидетелем вполне можешь стать ты. О том, какие признаки говорят, что человек врет и как вывести лжеца на чистую воду, рассказала «Лизе» клинический психолог Елизавета Че.
Как понять, что собеседник врет: восемь признаков обмана
Почему человек врет и можно ли его оправдать
Как распознать ложь и лжеца, который ее распространяет? Эти вопросы волнуют множество людей. Начнем с последнего. Наверняка ты рисуешь себе такой портрет обманщика, включающий стереотипные признаки лжи:
не смотрит в лицо;
покашливает;
нервничает;
теребит пальцы;
глаза бегают из стороны в сторону.
Именно так большинство людей представляет себе обманщиков, но эти признаки не имеют никакого отношения к реальности.⠀
Лжец может без зазрения совести смотреть тебе прямо в глаза и быть спокойным, но вот его невербальное общение — то есть жесты, позы, жестикуляции — обычно сдают его с потрохами.⠀
«Ну как же, разве он не может контролировать и это?» — спросишь ты. Конечно, не может: это подсознательные реакции, как и сужение зрачка. Мы не способны сознательно регулировать эти процессы. Но почему люди врут, что их вынуждает к этому? Вариантов масса:
страх,
стыд,
чувство вины,
неумение говорить «нет».
Например, у человека просят взаймы, и он не в состоянии отказать. Тогда он начинает врать. Объясняет, что у него самого долги и придумывает целые схемы обмана. Или еще пример: человек опоздал на важную встречу и начинает врать о причинах задержки. Согласись, такое хоть раз случается с каждым из нас.
Так что не питай иллюзий: все люди хотя бы несколько раз в жизни врали. Кстати, ложь во спасение не является исключением, ибо ложь остается ложью независимо от мотивов.
Итак, что же говорит психология о том, как же понять, что человек врет? Ответ не так прост, ведь порой лжец может продумать все до мельчайших подробностей. Он прорабатывает свою лживую версию настолько, что все озвученное выглядит крайне логично. При этом тебя может не покидать ощущение, будто тебя водят за нос и что-то недоговаривают. Как же узнать, что человек врет?
1. Несовпадение эмоций и ситуации
Например, о ситуации на дороге, из-за которой он собственно и опоздал. Человек сожалеет об опоздании, поэтому и эмоции должны быть соответствующие. А если он рассказывает об этом радостно, то его эмоции расходятся с тем, о чем он говорит.
Здесь вырисовываются два варианта. Он либо лжет, либо находится в состоянии стресса или даже не вполне здоров. Ведь когда мы говорим правду, то эмоция появляется одновременно с речью. Попробуй сама, скажи: «Ммм, гуталин — это вкуснятина!» Вряд ли твои эмоции будут идентичными тому, как если бы ты говорила о кусочке торта. Нужно сказать, что опытных лжецов это не касается: они умеют маскироваться и создавать эмоции под стать своему рассказу.
2. Частые паузы
Чтобы ты поверила лжецу, ему приходится контролировать ситуацию и периодически оценивать, веришь ты ему или нет. Именно поэтому в его речи гораздо больше пауз, чем при обычном разговоре: он притормаживает, чтобы отследить твои реакции.
3. Суженные зрачки
Третий признак мы будем читать по взгляду. Итак, как понять по глазам, что кто-то врет? Когда человек вспоминает что-то, когнитивная нагрузка увеличивается, и он начинает реже моргать, зрачки, как правило, сужаются. Но если человек придумывает историю, опираясь на ложь, а не на воспоминания, то зрачок, наоборот, расширяется, а моргание увеличивается.
4. Взгляд влево — вниз
Следующий признак все также связан с глазами. Проведя огромное количество тестов, психологи заметили, что лжец чаще всего отводит глаза влево и смотрит вниз. Это связано с активацией определенных участков мозга, которые отвечают за фантазии.
5. Использование местоимения «мы»
Лжецы, часто имея в виду себя, говорят пространно. Что-то вроде «мы люди» или «мы мужчины». Они редко используют местоимения мне, мне, я.
6. Активная жестикуляция
Обманщики чаще других жестикулируют, отвлекая таким образом твое внимание от своей лжи. Они стучат пальцами и в целом ведут себя, как студенты перед экзаменатором. Однако будь осторожна с трактовкой этого признака — активная жестикуляция может быть особенностью поведения человека, а также сигналом того, что он нервничает или переживает о чем-то.
7. Беспокойная левая рука
Седьмой признак все также обращен к физическим реакциям. Если ты подозреваешь собеседника во лжи, обрати внимание на левую часть его тела. Она связана с нашим эмоциональным полушарием мозга. Что происходит с левой рукой? При обмане она часто не находит себе места, потому что эта часть тела отражает истинный настрой собеседника.
8. Излишняя возбудимость
Часто лжецы бывают агрессивны и способны на эмоциональные выпады. Они не любят, когда их пытаются разоблачить или публично обличить во лжи. «Ты что, хочешь сказать, что я вру?!» — это одна из самых частых реакций лжеца. Далее для создания у тебя чувства вины «оскорбленный» лжец от мнимого унижения может даже всплакнуть. Как правило, это работает.
Давай подытожим. Чтобы лгать, нужно учесть множество факторов, обладать логическим мышлением, а значит, быть красноречивым и в целом хорошим рассказчиком. Более того, нужно не сбиться и не запутаться в собственных фантазиях. Так что давай поаплодируем искусным лжецам. Это определенно талант.
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Какая ложь самая страшная
Пожалуй, самая страшная ложь — это когда мы обманываем сами себя — в отношениях или в работе, неважно. Мы сами придумываем оправдания и рады обманываться, лишь бы не соприкасаться с суровой реальностью. С самообманом все может зайти настолько далеко, что нам может потребоваться специалист, который вернет нас к реальности.
Разочарование — это результат самообмана. Это создание иллюзий, некоего придуманного образа, в который мы верим. Мы очаровываемся ложью против самих себя и когда понимаем, что стали жертвой самообмана, разочаровываемся. Большинству людей сложно смириться с мыслью, что в данную ситуацию мы загнали себя самостоятельно.
Тогда мы начинаем обвинять во лжи человека, которым совсем недавно мы восхищались и были им очарованы. Так что разочарование — это продукт деятельности лжи по отношению к себе.
Кто чаще всего лжет и почему
[Как понять, что собеседник врет: 8 признаков обмана]
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Делают это люди творческие, креативные, умные и гибкие. Ложь из них льется словно песня — складно да ладно. На самом деле они трусливые и неуверенные в себе товарищи. Потому что хотят казаться лучше, важнее, значимее, чем есть на самом деле.
Хотя сами при этом понимают, что «быть» и «казаться» — это совершенно разные вещи. Откуда вообще у человека возникает стремление врать? Все из детства. Когда мы наказываем ребенка за правду, мы тем самым обучаем его лгать.
Причем это переходит в патологическое состояние. Даже когда «ловишь за руку» перманентного обманщика, и у тебя на руках все факты, вплоть до видеодоказательств, он все равно будет стоять на своем. Начнет доказывать, что все не так и тебе показалось.
Также часто врут люди, склонные к аддикциям, то есть к зависимостям. Это игроманы, люди с наркотической и алкогольной зависимостями, любители азартных игр и адреналина. Все они, как правило, считают ложь частью своей повседневной жизни.
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Любая зависимость подразумевает под собой обман. Да, сладкоежки, вы не ослышались. Человек лжет себе, что зависимости нет и что он в любой момент может исключить из своей жизни разрушительные элементы. Но сделать этого он не может.
Чем дольше длится такой самообман, тем меньше шансов все наладить и изменить к лучшему.
Как вывести обманщика на чистую воду
Первое — задай ему прямой вопрос без прикрас: «Вася, это ты взял мою сумку?» Скорее всего, в ответ ты услышишь: «Да как ты могла такое обо мне подумать?! Да я даже не видел, где она лежала! Тем более, я не ношу женские аксессуары!» — и еще тысячу аргументов, почему он ее не брал. Обычно человек, которому нечего скрывать, просто ответит: «Нет, не я».
Второе — обрати внимание на позу предполагаемого лжеца, особенно если он сидит. Допустим, изначально одна нога располагалась на другой, но как только ты задала свой прямой вопрос, собеседник вдруг начал подергивать одной из них. Точно — лжец. Если он стоит, то обрати внимание, как после вопроса изменится положение ступней. Он отворачивает мыски от тебя? Это признак того, что он нервничает.
Третье — гиперреакция. После того как ты задала свой прямой вопрос, у лжеца может случиться настоящая истерика. Он со слезами начнет повторять, что не делал этого и не брал твою вещь. Смысл данного действия — заставить тебя чувствовать себя тираном. Тогда все осуждение будет перекинуто на тебя. ⠀
Но как бы ни вел себя лжец, каким бы искусным манипулятором он ни был, порой мы просто кожей чувствуем, что что-то не так. Мы интуитивно ощущаем, что нас обманывают. Так что доверяй своим чувствам и будь бдительна. ⠀