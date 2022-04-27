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Ксения Собчак одним словом поддержала Этери Тутберидзе после громкого заявления наставницы

Limon.ee
Ксения Собчак одним словом поддержала Этери Тутберидзе после громкого заявления наставницы
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Ксения Собчак
Ксения Собчак Фото: Artyom Geodakyan

Тренер по фигурному катанию потребовала убрать с фасада здания баннеры с символом «Z», пишет teleprogramma.

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» поддержала знаменитую наставницу по фигурному катанию, воспитавшую не одну олимпийскую чемпионку, Этери Тутберидзе.

Ранее стало известно, что тренер по фигурному катанию потребовала убрать с фасада здания баннеры с символом «Z» во время проведения ледового шоу «Чемпионы на льду»

«Этери!» — написала Ксения Собчак.

Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе Фото: Valery Sharifulin
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