Надежду Бабкину выручают тампоны с сюрпризом

- Люблю аппаратные процедуры - посвящаю им часов по пять в неделю, - призналась Надежда Георгиевна. - Гидромассажи разные, соли, травы, обертывания - засыпаешь как на море... Работаю с лицом. Моя любимая процедура – «биожизнь». В одной и другой руках тампоны как губка, да еще и с сюрпризом. Ими водят по коже, а в питательный состав добавляют крема, сыворотку, гилауронку. Когда встаешь после процедуры, ощущение, что тебе сделали пластику.