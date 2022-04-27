На третий Международный форум «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2022» слетелся целый рой звездных дам. О том, какие новшества в эстетической косметологии предпочитают звезды, читайте в материале Экспресс Газеты.
Надежду Бабкину выручают тампоны с сюрпризом
72-летняя Надежда Бабкина - завсегдатай подобных мероприятий. Вот и в этот раз появившаяся в молодежной джинсухе и при ярком макияже профессионалка русского фольклора тут же отправилась водить хороводы вокруг свежих открытий косметологов.
- Люблю аппаратные процедуры - посвящаю им часов по пять в неделю, - призналась Надежда Георгиевна. - Гидромассажи разные, соли, травы, обертывания - засыпаешь как на море... Работаю с лицом. Моя любимая процедура – «биожизнь». В одной и другой руках тампоны как губка, да еще и с сюрпризом. Ими водят по коже, а в питательный состав добавляют крема, сыворотку, гилауронку. Когда встаешь после процедуры, ощущение, что тебе сделали пластику.
- поделилась мнением звезда эстрады и телеведущая Надежда Бабкина.
Выяснилось, что нынешние санкции, из-за которых не вся западная косметика будет в арсенале российских красоток, артистку абсолютно не волнуют:
- Ну вот прям беда! - засверкала она выразительными глазами. - Раньше наши бабушки как делали? Свеколочкой щечки намазали, угольком бровки подвели - и вперед! А на этих природных основах можно создать российскую косметику не хуже французской. У нас люди со смекалкой, талантами. И все смогут сделать - я абсолютно убеждена.
Швы внутри уха
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко призналась актрисе Анне Ардовой, что, едва ей стукнуло 55, всерьез задумалась о пластической операции. И недавно на нее отважилась:
- Сутки провела в клинике. После подтяжки нижней трети лица под общим наркозом пропало все лишнее с подбородка. А уже через 28 дней играла в спектакле, и мои партнеры ничего не заметили. Шовчики мне аккуратно сделали внутри уха. Операция обошлась в полмиллиона рублей, но я пришла к выводу, что вложения в себя - самые нужные.
Звезда сделала пластическую операцию
Появилась на форуме и Анна Старшенбаум. О пластических операциях, по ее словам, задумываться рановато. Но косметолога она посещает регулярно. Свое лицо 32-летняя актриса теперь доверяет лишь проверенным спецам, потому что раньше приобрела печальный опыт:
- Мне перекололи филлеры, и левая часть лица в определенных ракурсах стала выглядеть несколько тяжелее правой, - призналась Анна. - Из-за этого я вылетела из разных проектов на целых полгода, пока все не рассосалось. Сами понимаете, что это значит для актрисы.