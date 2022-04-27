Как две капли воды: Волочкова показала свое детское фото с мамой

Поводом для ностальгии послужил нежный праздник — День дочери.

Балерина Анастасия Волочкова показала подписчикам свое детское фото с мамой. Поводом для ностальгии послужил праздник День дочери. В честь него звезда решила сравнить себя и родительницу. Кадр артистка больших и малых театров опубликовала в Telegram-канале.

«Сегодня день дочери. На фото Мама и дочка», — с радостью сообщила звезда.

Волочкова отметила, что быть мамой для девочки — это великое счастье. Но думает ли так мама балерины Тамара Владимировна? Насколько известно, у знаменитости натянутые отношения с матерью. Еще недавно она заявляла, что близкое общение между ними невозможно. Артистку огорчает, что за столько лет она так и не смогла найти общий язык с родительницей.

Помимо конфликтов с мамой, у артистки также напряженные отношения с собственной дочерью Ариадной. Балерина уверена, что в этом виноваты ее мать и бывший муж. Сейчас 16-летняя дочь артистки проживает с ее отцом — предпринимателем Игорем Вдовиным и его семьей.