Калории — не значит вред: ТОП-5 жирных продуктов, от которых нельзя отказываться

Не от всех жирных продуктов нужно отказываться в попытках сохранить стройность фигуры. Об этом рассказали врачи-диетологи газете La Vanguardia. Несмотря на то что такие продукты снискали сомнительную славу и вызывают недоверие у сторонников здорового питания, бояться их не следует. Напротив, некоторые виды жирных продуктов желательно употреблять ежедневно, говорят эксперты. Поскольку эта пища обеспечивает организм необходимыми питательными веществами.

Яйца

Прежде медики не советовали употреблять их каждый день. Однако последние научные исследования показывают, что яйца желательно есть ежедневно. Главное — знать меру. «Мы можем съедать до одного яйца в день, поскольку оно выступает источником полезных жиров, белков и интересных витаминов для организма», — сказала диетолог Даниэль Урсуа.

Этот продукт хорош тем, что всегда под рукой, и с ним существует множество разнообразных рецептов — от омлета до овощных лепешек с яйцами.

Орехи

Их издавна демонизировали за высокую калорийность. Миндаль, кешью, фундук, грецкие и другие орехи действительно отличаются таким свойством.

«Но верно и то, что эти продукты придают сытость, поэтому они хорошо подходят как для завтрака, так и для употребления в течение дня», — говорит диетолог Наталия Кальве.

Совместные исследования итальянских и американских ученых не выявили связь между употреблением орехов и набором веса. Более того, эксперименты показали, что женщины, которые ели орехи хотя бы раз в неделю поправлялись меньше тех, кто их не ел.

Авокадо

Как и орехи или оливковое масло, авокадо богат незаменимыми для человека жирными кислотами, которые нужно получать с пищей, говорят специалисты. Диетолог и ученый института пищевых продуктов Мигель Лопес Морено, отмечает, что многие люди склонны исключать авокадо из рациона, когда собираются похудеть, с учетом его высокой калорийности.

«Это ошибка. Да, в нем много калорий, но он содержит полезные для сердца жиры и насыщает организм растворимой клетчаткой, куда более полезной, чем нерастворимая клетчатка, которая содержится в злаках», — добавляет эксперт.

Лосось

Врач-диетолог Нурия Монфулледа рекомендует регулярно есть эту рыбу, хотя она и считается самой жирной. Специалист напоминает, что ее жиры полиненасыщены и, следовательно, полезны для сердца.

«Пора перестать считать калории в пище и больше сосредоточиться на ее питательных веществах», — замечает Монфулледа.

Молоко

В последние годы сторонники диет все чаще отказываются от этого напитка в пользу овощных смесей. Непопулярность молока объясняется высоким содержанием в нем насыщенных жирных кислот. Между тем, по словам диетолога Анхелы Морено, жирные кислоты молока содержат масляную кислоту — один из основных источников питания кишечника.

Наталия Кальве добавляет, что ошибочно связывать потребление молока с набором веса и ухудшением здоровья, а потребление овощей — исключительно с благом для организма.