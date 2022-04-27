Без свиньи-копилки: как сделать так, чтобы всегда были деньги

Специалисты называют это финансовой подушкой безопасности – согласитесь, звучит куда солидней. А то привычное слово «заначка» – больше как будто про купюру в 100 евро, вложенную между страниц книги, которую читаешь второй год, на случай, когда позарез нужны деньги.

Часто можно встретить утверждение, что размер такой подушки должен составлять полугодовую зарплату человека. Условно говоря, если зарабатываешь 1000 евро в месяц, шесть тысяч «под подушкой» позволят с уверенностью смотреть в будущее.

Это не совсем правильно. Корректно говорить не о заработках, а о тратах, и не об одном человеке, а о семье, потому что, если муж останется без работы, помогать ему придется в первую очередь любящей жене. Мы советуем держать на черный день сумму, эквивалентную полугодовым расходам семьи. Если вы попали в тяжелую финансовую ситуацию, логично предположить, что от накоплений вы откажетесь – наоборот, самое время потихоньку выпускать «воздух» из подушки безопасности, пишет Lady Mail.

Надеемся, у вас есть возможность откладывать деньги на отпуск или, скажем, на новую машину. Да в конце концов на ту же финансовую подушку безопасности.

Деньги. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Так что если интересует конкретная цель (а ее осознание, как показывает практика, очень помогает в процессе накопления), посчитайте, сколько в месяц вы спускаете семьей на еду, коммунальные платежи, ипотеку (если есть) и другие обязательные траты. А потом получившуюся сумму умножьте на шесть. Вот и далекий маячок стабильности в бурном море жизненных невзгод.

Мы собрали 5 способов сформировать подушку безопасности. Ни один из них не предполагает внезапного обретения троюродного дедушки миллионера, у которого вы единственная наследница или наследник. Только суровый реализм.

Способ 1. Методичный

Самый надежный, хоть и сложный метод можно описать словами «берешь и делаешь». Нужна финансовая подушка безопасности? Так начинай ее создавать!

Нужно решить, какую часть дохода вы готовы «отрезать» от повседневного потребления и отправить в кубышку. Для этого, конечно, нужно осознавать свои расходы.

Не советуем брать цифру с потолка, лучше оперировать процентом от зарплаты или другого дохода. Так и отчисления на черный день будут меняться гибче в случае чего, и поменять соотношение будет несложно.

Нужно решить, какую часть дохода вы готовы «отрезать» от повседневного потребления и отправить в кубышку. Фото: Shutterstock

А дальше – только терпение и труд. Каждый месяц нужно отщипывать от получаемого дохода часть и откладывать его. Поначалу сумма сбережений будет выглядеть смешно, если не жалко, и точно – бесконечно далекой от намеченной цели. На первых порах туда лучше вообще не заглядывать, главное – делать регулярные взносы и знать, что резервы хоть медленно, но верно растут.

Способ 2. Экономный