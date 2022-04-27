Признайтесь, знакомая картина: до зарплаты еще пара дней, а нужно скинуться коллеге на подарок ко дню рождения, в холодильнике – только банка соленых огурцов, да в придачу ко всему вещь, которую вы давно хотели, сейчас продается с хорошей скидкой. И начинается увлекательный квест поиска денег по карманам несезонной одежды, проверка кошельков и карт… А ведь были бы отложенные деньги, таких напряженных моментов можно было бы избежать. Не говоря уже о том, что средства могут понадобиться очень внезапно, например, на лечение или новый телефон.
Без свиньи-копилки: как сделать так, чтобы всегда были деньги
Специалисты называют это финансовой подушкой безопасности – согласитесь, звучит куда солидней. А то привычное слово «заначка» – больше как будто про купюру в 100 евро, вложенную между страниц книги, которую читаешь второй год, на случай, когда позарез нужны деньги.
Часто можно встретить утверждение, что размер такой подушки должен составлять полугодовую зарплату человека. Условно говоря, если зарабатываешь 1000 евро в месяц, шесть тысяч «под подушкой» позволят с уверенностью смотреть в будущее.
Это не совсем правильно. Корректно говорить не о заработках, а о тратах, и не об одном человеке, а о семье, потому что, если муж останется без работы, помогать ему придется в первую очередь любящей жене. Мы советуем держать на черный день сумму, эквивалентную полугодовым расходам семьи. Если вы попали в тяжелую финансовую ситуацию, логично предположить, что от накоплений вы откажетесь – наоборот, самое время потихоньку выпускать «воздух» из подушки безопасности, пишет Lady Mail.
Надеемся, у вас есть возможность откладывать деньги на отпуск или, скажем, на новую машину. Да в конце концов на ту же финансовую подушку безопасности.
Так что если интересует конкретная цель (а ее осознание, как показывает практика, очень помогает в процессе накопления), посчитайте, сколько в месяц вы спускаете семьей на еду, коммунальные платежи, ипотеку (если есть) и другие обязательные траты. А потом получившуюся сумму умножьте на шесть. Вот и далекий маячок стабильности в бурном море жизненных невзгод.
Мы собрали 5 способов сформировать подушку безопасности. Ни один из них не предполагает внезапного обретения троюродного дедушки миллионера, у которого вы единственная наследница или наследник. Только суровый реализм.
Способ 1. Методичный
Самый надежный, хоть и сложный метод можно описать словами «берешь и делаешь». Нужна финансовая подушка безопасности? Так начинай ее создавать!
Нужно решить, какую часть дохода вы готовы «отрезать» от повседневного потребления и отправить в кубышку. Для этого, конечно, нужно осознавать свои расходы.
Не советуем брать цифру с потолка, лучше оперировать процентом от зарплаты или другого дохода. Так и отчисления на черный день будут меняться гибче в случае чего, и поменять соотношение будет несложно.
А дальше – только терпение и труд. Каждый месяц нужно отщипывать от получаемого дохода часть и откладывать его. Поначалу сумма сбережений будет выглядеть смешно, если не жалко, и точно – бесконечно далекой от намеченной цели. На первых порах туда лучше вообще не заглядывать, главное – делать регулярные взносы и знать, что резервы хоть медленно, но верно растут.
Способ 2. Экономный
Кажется логичным затянуть пояса потуже, чтобы накопить на что-то. Но советуем быть здесь очень осторожными. Во-первых, финансовую подушку недостаточно наполнить один раз, она будет «худеть», и ее придется пополнять. Так что это, если уж подходить к вопросу по уму, процесс постоянный.
А во-вторых, даже самые стойкие из нас в условиях суровой экономии рано или поздно сорвутся. Тут как с диетой. Так что, поставив для себя жесткие рамки, вы, скорее всего, вырветесь за них, рванув на незапланированный шопинг.
Если уж экономить, то с умом. Например, стоит отказаться от вредных привычек или хотя бы уменьшить количество потребляемого алкоголя/табака/фастфуда/сладкого. Полезно и для здоровья, и для семейных финансов. А приучившись выключать свет в пустой комнате или сдав на переработку вторсырье, можно не только кое-что сэкономить, но и сделать планету чуть чище.
Проблема лишь в том, что откладывать все равно придется самостоятельно. Либо нужно вооружиться калькулятором и блокнотом, чтобы высчитать, сколько вы выгадали, заменив шоколадку яблоком, либо назначить сумму ежемесячного взноса на глаз. Главное, не забывать пополнять «заначку» регулярно.
Способ 3. Непостоянный
Если по той или иной причине делать регулярные взносы тяжело, можно довериться случаю, и направлять в подушку безопасности непредвиденные доходы.
Коллеги подарили на день рождения не только свои широкие улыбки и не всегда искренние пожелания, но и конверт с купюрами? Отлично, приберем деньги на черный день!
Платье, из которого, скажем так, вы выросли, наконец-то нашло своего покупателя на сайте объявлений? Прекрасно, пополним копилку!
Двоюродная сестра вдруг нашла потерянную пару лет назад совесть и вернула долг, про который вы и думать забыли? Чудесно, пополним резервы!
Смысл в том, чтобы не баловать себя необязательной обновкой на шальные деньги, а именно из них формировать финансовую подушку безопасности. К сожалению, большинство из нас не окружают люди, готовые осыпать нас купюрами. Они, может, и рады, но купюр с таким подходом не напасешься.
Так что такой способ накопления, как правило, требует больше времени, чем методичное отрезание десятины от зарплаты. А если учесть, что финансовая подушка безопасности иногда и расходуется, то этот способ выглядит довольно рискованным.
Способ 4. Технологичный
Кто лучше всех знает наши маленькие грешки, вроде пары бутылок шабли из маркета или, мягко говоря, необязательных покупок на маркетплейсах? Конечно, банки, которые видят все наши траты.
А еще они знают, что людям, по крайней мере, некоторым, очень тяжело откладывать деньги. Как раз для таких придумана целая линейка банковских продуктов. Мы тут никакую кредитную организацию не рекламируем, так что просто опишем самые распространенные предложения.
Наверно, самый простой способ – настроить специальную копилку: банк автоматически станет округлять ваши траты, а разницу между реальной ценой того, что вы покупаете, и круглой суммой отправлять на специальный счет. Еще и какой-никакой процент на этот счет начислять будет. Так можно копить, не чувствуя, что отдаешь кому-то деньги. Другой похожий способ – настроить списание определенной суммы сразу после зачисления зарплаты. Так вам на руки останется сумма уже за вычетом взноса в копилку.
А чтобы не потратить накопленное непосильным трудом, можно «навешать» на заветный счет защиты. Кроме того, неплохо работает на сохранение сбережений и перспектива потерять начисленные проценты. В любом случае вас проконсультируют сотрудники банка.
Способ 5. Трудовой
Если вам нужно больше денег, придется больше работать. Логично же?
Этот способ самый трудозатратный, зато, если все получится, можно сравнительно быстро закрыть финансовую цель. Нужно лишь найти подработку, то есть обзавестись еще одним источником дохода. Возможно, вы можете взять на себя еще один проект или попробовать себя в качестве репетитора, а может, и на сайтах с вакансиями что-то подходящее найдется.
Главное, помнить: это все временно. Все-таки работать на двух работах непросто, и эта мысль будет греть душу. Как и осознание того, что финансовая подушка безопасности становится все более пухлой. Как только наберется нужная сумма, завязывайте с подработками. Загонять себя в состояние постоянной усталости точно не стоит. Лучше оставить о себе хорошее впечатление и иметь в виду этот вариант в случае чего.
Конечно, при такой схеме не стоит тратить деньги, которые приносит подработка. Лучше бережно складывать их в кубышку.