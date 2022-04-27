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ВАУ! ⟩ Фото голой Асмус утекли в Сеть

Limon.ee
Фото голой Асмус утекли в Сеть
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Кристина Асмус
Кристина Асмус Фото: Konstantin Sednev

После съемок в фильме «Текст» Кристина Асмус заработала себе репутацию актрисы, готовой сняться в любой откровенной сцене, пишет 7 дней.

Режиссеры пользуются этим и теперь предлагают ей роли с «клубничкой». Не так давно актриса призналась в интервью, что грядет премьера новой обнаженки с её участием.

Накануне в СМИ попали кадры со съемок сериала «Люся» начинающего режиссера Ивана Твердовского. Уже летом на площадке онлайн-кинотеатра PREMIER пройдет премьера проекта. В одной из серий драмы зрители увидят откровенную постельную сцену с голой Асмус.

Кристина говорит, что подготовка к съемке этой сцены длилась полтора часа, а сам процесс от силы занял не больше минуты. По словам актрисы, она даже не успела понять, что её с партнером уже снимают.

«Там есть постельная сцена. Я офигела! Полтора часа к ней готовились, проклеивали там все. 15 секунд, и... мне говорят: «Кристин, снято». А я: «Подождите, так это не репетиция была?» Я ничего не поняла»,

— рассказывала актриса.

Стоит отметить, что в прошлый раз опыт откровенной съемки обернулся для Асмус настоящим кошмаром. После выхода фильма Клима Шипенко ей стали поступать реальные угрозы от недоброжелателей, которых возмутило раскованное поведение актрисы на экране.

Скриншот из сериала "Люся". Кристина Асмус
Скриншот из сериала "Люся". Кристина Асмус Фото: Сериал "Люся"
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