ВАУ! ⟩ Фото голой Асмус утекли в Сеть

Режиссеры пользуются этим и теперь предлагают ей роли с «клубничкой». Не так давно актриса призналась в интервью, что грядет премьера новой обнаженки с её участием.

Накануне в СМИ попали кадры со съемок сериала «Люся» начинающего режиссера Ивана Твердовского. Уже летом на площадке онлайн-кинотеатра PREMIER пройдет премьера проекта. В одной из серий драмы зрители увидят откровенную постельную сцену с голой Асмус.

Кристина говорит, что подготовка к съемке этой сцены длилась полтора часа, а сам процесс от силы занял не больше минуты. По словам актрисы, она даже не успела понять, что её с партнером уже снимают.

«Там есть постельная сцена. Я офигела! Полтора часа к ней готовились, проклеивали там все. 15 секунд, и... мне говорят: «Кристин, снято». А я: «Подождите, так это не репетиция была?» Я ничего не поняла»,

— рассказывала актриса.

Стоит отметить, что в прошлый раз опыт откровенной съемки обернулся для Асмус настоящим кошмаром. После выхода фильма Клима Шипенко ей стали поступать реальные угрозы от недоброжелателей, которых возмутило раскованное поведение актрисы на экране.