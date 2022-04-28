Вальпургиева ночь-2022: какой обряд необходимо совершить в Ночь ведьм

Какие традиции соблюдаются в Вальпургиеву ночь?

Вальпургиева ночь считается ночью нечисти, когда все злые духи, черти, лешие, русалки выбираются из своих укрытий, а ведьмы слетаются на шабаш.

Существует поверье, что в это время лешие и ведьмы собирались на большой поляне в лесной глуши и устраивали пляски у огромного горящего костра, восхваляя нечистую силу и призывая в этот мир как можно больше бесов-вредителей. Они обращались к темным силам, прося у них в дар больше влияния и власти, трансформируясь в странных созданий, неподвластных человеческому воображению.

Поэтому в эту ночь многие народы, в том числе и славяне, проводили ритуал изгнания злых духов и бесов, защищая свои жилища от их влияния.

В этот день необходимо максимально использовать всю магическую энергию, проводить обряды и ритуалы, читать заговоры, а также внимательно относиться к собственным снам, которые могут оказаться вещими, пишет Sib.fm.

Обряд избавления от зла

Вам потребуется ручка и бумага. Нужно сесть за стол в полночь, зажечь свечу, а затем написать всё, что вас беспокоит. Затем необходимо все написанное перечитать. Только после этого можно сжечь лист в пламени свечи. В момент, когда горит бумага, нужно говорить:

«Как огонь поглощает бумагу, так и неудачи, и весь негатив покидают мою судьбу»

Проводить обряд следует осторожно. Свеча должна догореть до конца.

Обряд на деньги и богатство

Для проведения обряда понадобятся свечи: одна золотая, шесть зеленых, двенадцать черных, масло сосны и соль. Ритуальные свечи нужно смазать маслом и поставить в ровные круги: в центре золотая, первый круг — зеленые, второй — черные, вокруг рассыпается соль. Обряды в Вальпургиеву ночь на богатство проводится на первой минуте после полуночи, ингредиенты заготавливаются заранее.

Три раза обойдите стол по часовой стрелке, приговаривая:

«Трижды Юпитер вокруг Солнца обойдет, деньги мне принесет»

Сила обряда вступит в полную мощь с рассветом. Сосредоточьтесь на своих накоплениях и направьте все мысли на способы их преувеличения, превратите мысли в денежный поток.

Обряд от одиночества

Вам нужно найти куст шиповника, боярышника, красной розы. Существует одно правило: куст должен быть с шипами.

Определите луну во время ритуала и отсчитайте 12 шагов к ней. Для обряда очертите веткой круг и встаньте внутрь. Подняв веточку над головой и глядя на нее произнесите: