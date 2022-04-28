Трусы долой: Собчак вышла в свет без нижнего белья

Размеренная жизнь «блондинки в шоколаде» изменилась в одночасье после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Тогда Ксения Анатольевна покинула Россию вместе со своим единственным сыном Платоном и некоторое время находилась в Израиле. А потом неожиданно для публики приобрела роскошную квартиру в Дубае.

В это время супруг ведущей Константин Богомолов предпочел не отвлекаться от работы и продолжил вести дела в Москве, выглядя при этом весьма счастливым.

А сегодня Ксения Анатольевна эффектно ответила всем сплетникам сразу, выйдя в свет со своим возлюбленным. Супруги появились на премьере нового спектакля Богомолова в Театре на Малой Бронной.