Ксения Собчак удивила народ новой пикантной выходкой. Отвлечься от грустных мыслей журналистке помог провокационный наряд, который не предусматривает нижнего белья, пишет Экспресс газета.
Трусы долой: Собчак вышла в свет без нижнего белья
Размеренная жизнь «блондинки в шоколаде» изменилась в одночасье после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Тогда Ксения Анатольевна покинула Россию вместе со своим единственным сыном Платоном и некоторое время находилась в Израиле. А потом неожиданно для публики приобрела роскошную квартиру в Дубае.
В это время супруг ведущей Константин Богомолов предпочел не отвлекаться от работы и продолжил вести дела в Москве, выглядя при этом весьма счастливым.
А сегодня Ксения Анатольевна эффектно ответила всем сплетникам сразу, выйдя в свет со своим возлюбленным. Супруги появились на премьере нового спектакля Богомолова в Театре на Малой Бронной.
Для светского раута блондинка выбрала по-настоящему провокационный наряд. К шоку зрителей, знаменитость пожаловала на красную дорожку без нижнего белья, что наглядно продемонстрировали ее брюки с особым кроем.