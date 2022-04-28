Кулинарный блогер поделилась легким рецептом после того, как сходила в ресторан и была крайне удивлена высокой ценой за столь простое блюдо. «Обойдется лакомство в гроши, а получится не хуже ресторанного», - пишет Ольга Малюта.
Домашний ореховый десерт: ресторанное блюдо за копейки
Достаточно смешать все ингредиенты и отправить в холодильник на несколько часов. Обхожусь без духовки и плиты. Обычно готовлю десерт с грецкими орехами, их у нас на даче много. Но в этот раз решила шикануть, поэтому заменила их миндалем. Сладость напоминает нугу, но в застывшем виде становится более плотной. Всего 4 доступных продукта, а какая получается вкуснотища!
- пишет кулинарный блогер.
Ингредиенты
Миндаль 200 г
Яичные белки 1 шт.
Жидкий мёд 125 г
Сахарная пудра 125 г
Приготовление
1. Залейте миндаль водой и варите 3 минуты. Затем откиньте орехи на дуршлаг. Это поможет легко очистить их от шелухи.
2. Обжарьте очищенный миндаль на сухой сковороде до легкого золотистого оттенка. Переложите в миску и оставьте остывать.
3. Взбейте яичный белок в пышную устойчивую пену. Вылейте мёд на сухую сковороду, всыпьте сахарную пудру и, постоянно помешивая, карамелизируйте на медленном огне. Добавьте белок.
4. Аккуратно перемешайте массу, чтобы сделать ее однородной. Добавьте миндаль и еще раз перемешайте. Переложите ореховую нугу в прямоугольную силиконовую форму, разровняйте и уберите в холодильник на 12 часов.
Хранить такой миндальную нугу нужно в холодильнике. Медово-яичную основу можно соединить и с другими видами орехов. Также вы можете добавить ягоды или сухофрукты. Этот десерт вполне может стать любимым. У нас он точно в списке лучших!
А какие домашние лакомства готовите вы? Пишите комментарии.