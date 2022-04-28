Домашний ореховый десерт: ресторанное блюдо за копейки

Достаточно смешать все ингредиенты и отправить в холодильник на несколько часов. Обхожусь без духовки и плиты. Обычно готовлю десерт с грецкими орехами, их у нас на даче много. Но в этот раз решила шикануть, поэтому заменила их миндалем. Сладость напоминает нугу, но в застывшем виде становится более плотной. Всего 4 доступных продукта, а какая получается вкуснотища!