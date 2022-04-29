Первая неделя мая пройдет под влиянием ретро-Плутона и Венеры в знаке Овна. Это сочетание неминуемо приведет к большому и резкому всплеску негатива. Также ночные светила сделают частыми неприятные случайности и приведут к хаосу.
Женский гороскоп на неделю на неделю со 2 по 8 мая
Самым сложным днем без сомнений станет первый день недели, так что старайтесь пользоваться заговорами и обрядами на везение в понедельник.
Женщина-Овен
Первая майская неделя обеспечит прекрасным Овнам мечтательное настроение. Возможны всплески ностальгии, от которых нужно держаться подальше. Мысли о прошлом сейчас не особо позитивны. Отличной отдушиной станет поиск второй половинки. Несмотря на то что общение с людьми будет затруднено, Овны могут крепко влюбиться. В таком случае лучше проверять совместимость, прежде чем уходить с головой в новые отношения. Общение лучше ограничить перепиской в социальных сетях и на сайтах знакомств.
Женщина-Телец
Тельцам, возможно, стоит поработать над своим внешним видом. Во многом именно он будет определять то, как часто к ним будет приходить любовная и финансовая удача. Например, полезно ознакомиться с тем, какие прически привлекают любовь, деньги и удачу. Астрологи считают, что также в начале мая важно показать близким, что их любят и ценят. Важно остерегаться лжи, даже по мелочам. Отсутствие искренности может обернуться против женщин этого знака Зодиака. Честность поможет вырваться из-под влияния ретро-Плутона.
Женщина-Близнецы
Пока Меркурий в знаке Близнецов и пока он не начал ретроградное движение вслед за Плутоном, астрологи настоятельно рекомендуют Близнецам действовать и не лениться. Эффективный утренний ритуал поможет этим дамам повысить настроение и работоспособность в любой из дней. Это хорошее время для представительниц данного знака, сложновыполнимые задачи могут принести желаемое. Астрологи советуют подкреплять свежие идеи действиями и не бояться грядущих перемен.
Женщина-Рак
В чем прекрасным Ракам совершенно точно потребуется больше осторожности и сдержанности, так это в словах и формулировках: сейчас есть риск наговорить лишнего, раскрыть свои секреты, или задеть близкого человека колкой фразой. Даже безобидная критика в начале мая может стать причиной серьезных проблем. Так что сейчас сдержанность предпочтительнее общительности. Лучше сфокусироваться на делах, работе и финансовой сфере. Важно следовать фундаментальным правилам успеха, чтобы стать богаче.
Женщина-Лев
Начало мая принесет женщинам-Львам проблемы, вызванные такими отрицательными чувствами как ревность, обида, зависть. Чужой негатив будет еще более опасным. Поэтому представительницам этого Знака важно не провоцировать скандалы, а также продумывать свои решения на несколько ходов вперед. Активизация Плутона говорит о том, что кто-то в окружении может начать вести нечестную игру.
Женщина-Дева
На неделе со 2 по 8 мая тайное очень часто будет становиться явным. Девам стоит быть внимательнее, потому что они могут узнать много тайн о своих подругах, коллегах, близких. Не нужно высматривать врага в каждом знакомом: ночные светила могут приятно удивить. Девы станут более тревожными и нервными. Избавиться от этого им помогут счетные техники, а также своевременный отдых. Женщинам этого знака совершенно точно не стоит проводить на работе больше отведенного времени. Главное сейчас не падать духом и не суетиться.
Женщина-Весы
Планеты не смогут открыть перед Весами новые дороги, поэтому этим женщинам придется довольствоваться малым и крайне осторожно выбирать дальнейший путь развития. Возможны сомнения в любви, а также срывы планов в делах и работе. Астрологи советуют почаще взвешивать все плюсы и минусы, так как шестого чувства будет недостаточно, чтобы принять верное решение. Весам нельзя сейчас падать духом, столкнувшись с неприятностями.
Женщина-Скорпион
Проблемы в поведении планет и звезд коснутся прекрасных Скорпионов, но не приведут к большим неурядицам. Астрологи рекомендуют осторожнее принимать помощь окружающих, не доверять никому свои секреты, не верить окружающим на слово. Согласно прогнозу, эту неделю можно провести в поисках мужчины или в попытках перевести уже имеющиеся отношения на новый уровень. Полезными окажутся заговоры на счастливое замужество. Все начинания приобретут заряд удачи и завершатся успехом, если следовать логике и голосу разума.
Женщина-Стрелец
Своим упорством Стрельцы прекрасного пола легко заслужат всеобщее уважение и добьются успеха в любых начинаниях. Несмотря на негативное влияние Плутона и Венеры, которые сеют хаос, этим женщинам удастся решить поставленные задачи. Астрологи советуют меньше общаться с корыстными людьми. Чтобы заранее вычислить таких людей, можно сделать расклад таро, либо обратиться за помощью к своей интуиции, которая, кстати, не утратит своей силы. Эта неделя подходит для поддержания дружеских связей, заведения новых знакомств.
Женщина-Козерог
У Козерогов на этой неделе возможны неожиданные и кардинальные перемены в жизни. Особенно это коснется деловой сферы. Правда, обилие крупных и мелких задач, которые будут возникать буквально из ниоткуда, заставит прекрасных Козерогов проводить больше времени в делах и на работе. Выдержать это увлекательное, но выматывающие испытание будет непросто, но возможно. Астрологи советуют женщинам этого Знака поддерживать и улучшать отношения с родственниками: в этом им помогут специальные талисманы, шепотки и обряды.
Женщина-Водолей
Водолеям астрологи на советуют бросать дела на полпути к успеху. Так эти женщины рискуют упустить возможности и оказаться в проигрышной позиции. В начале мая стоит заниматься любимыми делами, проводить время с близкими. Появится небольшая проблема с творческой энергией, так что поток свежих идей угаснет. Водолеям стоит самостоятельно предпринять шаги, чтобы добиться решения проблем. Впереди отличное время для самостоятельной работы и превращения негативных мыслей в позитивную энергетику.
Женщина-Рыбы
В эти семь дней Рыбам нужно заниматься своим здоровьем с вкладывать ресурсы в деловую сферу. Астрологи советуют заниматься спортом, гулять на свежем воздухе и ухаживать за своей внешностью: это поможет поддерживать энергетику на должном уровне. А вот чем прекрасным Рыбам в начале мая точно заниматься не стоит, так это вмешиваться в жизнь окружающих. Даже если двигать ими будут только добрые намерения, важно лучше не лезть в чужие дела. Это и семь других повседневных действий лишат Рыб энергии и удачи.