Женский гороскоп на неделю на неделю со 2 по 8 мая

Самым сложным днем без сомнений станет первый день недели, так что старайтесь пользоваться заговорами и обрядами на везение в понедельник.

Женщина-Овен

Первая майская неделя обеспечит прекрасным Овнам мечтательное настроение. Возможны всплески ностальгии, от которых нужно держаться подальше. Мысли о прошлом сейчас не особо позитивны. Отличной отдушиной станет поиск второй половинки. Несмотря на то что общение с людьми будет затруднено, Овны могут крепко влюбиться. В таком случае лучше проверять совместимость, прежде чем уходить с головой в новые отношения. Общение лучше ограничить перепиской в социальных сетях и на сайтах знакомств.

Женщина-Телец

Тельцам, возможно, стоит поработать над своим внешним видом. Во многом именно он будет определять то, как часто к ним будет приходить любовная и финансовая удача. Например, полезно ознакомиться с тем, какие прически привлекают любовь, деньги и удачу. Астрологи считают, что также в начале мая важно показать близким, что их любят и ценят. Важно остерегаться лжи, даже по мелочам. Отсутствие искренности может обернуться против женщин этого знака Зодиака. Честность поможет вырваться из-под влияния ретро-Плутона.

Женщина-Близнецы

Пока Меркурий в знаке Близнецов и пока он не начал ретроградное движение вслед за Плутоном, астрологи настоятельно рекомендуют Близнецам действовать и не лениться. Эффективный утренний ритуал поможет этим дамам повысить настроение и работоспособность в любой из дней. Это хорошее время для представительниц данного знака, сложновыполнимые задачи могут принести желаемое. Астрологи советуют подкреплять свежие идеи действиями и не бояться грядущих перемен.

Женщина-Рак

В чем прекрасным Ракам совершенно точно потребуется больше осторожности и сдержанности, так это в словах и формулировках: сейчас есть риск наговорить лишнего, раскрыть свои секреты, или задеть близкого человека колкой фразой. Даже безобидная критика в начале мая может стать причиной серьезных проблем. Так что сейчас сдержанность предпочтительнее общительности. Лучше сфокусироваться на делах, работе и финансовой сфере. Важно следовать фундаментальным правилам успеха, чтобы стать богаче.

Женщина-Лев

Начало мая принесет женщинам-Львам проблемы, вызванные такими отрицательными чувствами как ревность, обида, зависть. Чужой негатив будет еще более опасным. Поэтому представительницам этого Знака важно не провоцировать скандалы, а также продумывать свои решения на несколько ходов вперед. Активизация Плутона говорит о том, что кто-то в окружении может начать вести нечестную игру.

Женщина-Дева