«Вульгарно смотрится!»: какое белье выглядит отвратительно под одеждой, рассказал Васильев

Впереди лето, а это значит время легких и полупрозрачных нарядов, под которые женщинам нужно очень тщательно подбирать белье. Если это сделать неправильно, то даже самый дорогой и модный наряд не поможет – впечатление будет испорчено, пишет Телепрограмма.