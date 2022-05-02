Впереди лето, а это значит время легких и полупрозрачных нарядов, под которые женщинам нужно очень тщательно подбирать белье. Если это сделать неправильно, то даже самый дорогой и модный наряд не поможет – впечатление будет испорчено, пишет Телепрограмма.
«Вульгарно смотрится!»: какое белье выглядит отвратительно под одеждой, рассказал Васильев
«Вульгарно смотрится!»: какое белье выглядит отвратительно под одеждой, рассказал Васильев
Как это сделать, подсказал историк моды Александр Васильев на YouTube-канале Formulamodis. Он заметил, что под темную одежду ни в коем случае нельзя надевать светлое белье и наоборот – под светлые наряды примерять темные бюстгальтеры. Это некрасиво, дешево и сразу отталкивает.
Это вульгарно смотрится! Контрастность сделает вас женщиной с улицы Блондель в Париже,
— сказал Васильев.
Он посоветовал избегать контрастов и под белые полупрозрачные и прозрачные наряды рекомендовал примерять телесное белье.
Ключевые слова