Как одеваться стильно после 40 лет: практические советы стилиста

Не бойтесь мини

Нашу культуру захлестнули стереотипы, один из них о неуместности коротких юбок для девушек после 40. Тем временем мини — это отличная возможность доказать всем, что возраст всего лишь цифра в паспорте. Как комбинировать юбку с другими деталями образа, вопрос другой. Стоит аккуратно подобрать такой юбке пару: с мини элегантно смотрится застегнутая рубашка или блуза.

Также нужно обратить внимание на то, что девушки часто упускают. И это… колготки! Например, Коко Шанель считала, что коленки — самая несимпатичная часть женского тела и показывать их — настоящее преступление. Безусловно, я не поддерживаю эту точку зрения, но именно мини смотрится с колготками эстетично: достаточно 5 den с эффектом загара летом, а в холодное время года можно разыграться: купить плотные колготки в цвет обуви или самой юбки. Так вы вытянете силуэт и точно выделитесь из серой толпы.

Аккуратнее с декольте!

Однозначно ответить на вопрос «Носить или не носить глубокое декольте?» нельзя. Одним девушкам это идет и выглядит вполне уместно, другим лучше избегать смелых вырезов. Вспомним Софи Лорен: в своем возрасте актриса умудряется носить глубокое декольте и выглядеть абсолютно восхитительно! Думаю, здесь нужно отталкиваться от конкретного события и ваших физиологических данных. Небольшой совет для тех, кто хочет одеть глубокое декольте, но боится эффекта голого тела: дополните образ крупным массивным украшением или наденьте прозрачную водолазку под платье. Так вы будете чувствовать себя комфортнее.

Законы упрощения и усложнения

При работе с яркими цветами стилисты используют два диаметрально разных закона: упрощения и усложнения. Обычно для того, чтобы обезопасить себя, я советую клиенткам использовать именно первый закон — закон одной яркой вещи. Например, вы надеваете базовую белую футболку, хорошо сидящие на вас джинсы, белые кеды и дополняете этот монотонный ансамбль ярким жакетом или яркой сумкой. Один акцент сделает образ заметным и в то же время всегда уместным.

Если же вы чувствуете в себе силы для эксперимента, то для вас подойдет закон усложнения. Благодаря ему мы можем сочетать сразу несколько ярких вещей в одной композиции. При этом цвета должны совпадать по температуре (быть холодными или теплыми одновременно), иначе можно создать эффект застиранной вещи.

Также замечу, что максимально уместно смотрятся цвета, которые находятся на противоположных сторонах цветового круга. Например, самые модные сочетания сезона — синий электрик с ярко-оранжевым и ярко-желтый с глубоким фиолетовым.

Маленькие хитрости для больших побед

Несмотря на то что модных советов можно дать много, есть один, без которого все пойдет насмарку. Чтобы выглядеть молодо, одевайтесь по возрасту. Не нужно загонять себя в строгие рамки, но и расхолаживать тоже. Девушка за 50 смотрится с рюкзаком через плечо далеко не так, как девушка в 20. Но и девушка за 50 порой выглядит более изысканно и сексуально в юбке-карандаше, чем вчерашняя выпускница школы.

Стоит также соблюдать пропорции своей фигуры. Например, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда клиентки с фигурой «треугольник» надевают джинсы скинни, а верхняя часть силуэта становится еще массивнее. В этом случае стоит сбалансировать образ, добавить немного объема с помощью свободных моделей джинсов. Поверьте, ваши ноги не останутся незамеченными, а выбор походящей пары денима только улучшит силуэт и сделает его пропорциональным.

Есть и еще один совет: если хочется что-то скрыть, сделайте на этом акцент. Наверняка вы слышали пословицу «хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место». Если хотите скрыть линию бёдер, сделайте акцент на них, поверьте, они будут смотреться гораздо привлекательнее. Если необходимо скрыть живот, наденьте объемную рубашку и пояс сверху: у вас появится талия и фигура «песочные часы».