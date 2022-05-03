5 секретов красоты из СССР, в которые сегодня невозможно поверить

Шампунь-кондиционер VS уксус и яйцо

Очень часто шампунь заканчивался раньше, чем в магазинах успевал появляться новый. Но когда перед важным свиданием ждать больше было нельзя, девушки мыли голову желтком яйца и холодной водой. А чтобы волосы были мягкими и блестящими, их ополаскивали раствором из воды и уксуса. Уксус сглаживал кутикулу волоса и облегчал расчесывание. Кстати, современные иконы стиля до сих пор используют этот «секрет». Например Скарлетт Йоханссон просто обожает этот способ!

Total blonde и перекись водорода

Перекись была одним из главных секретов красоты советских женщин. В СССР существовало три типа окрашивания: в черный, в блонд и в рыжий (при помощи все той же перекиси водорода).

Чтобы осветлиться в блонд девушки натирали на терке хозяйственное мыло, добавляли в него перекись водорода и наносили этот состав на волосы. Волосы далеко не каждой модницы могли выдержать такие эксперименты и становились сухими и жесткими, как мочалка. Отчасти именно эта тенденция повлечет за собой моду на стрижки каре-боб или паж.

Кудри на паяльник

До 50-х годов ни о плойках, ни о каких других стайлерах для волос еще никто даже и не слышал. Собираясь на дискотеку или на выпускной вечер, девушки крутили локоны на паяльник. На волосы наносили сладкую воду, брали металлические бигуди и нагревали пряди. Кстати, для выпрямления волос использовался обычный утюг и марлевое полотенце!

Шиммер для маникюра из перламутровых пуговиц

С лаком для ногтей тоже все было не так просто. В основном на полках можно было найти бесцветный лак. Но самых изобретательных это не останавливало: в лак добавляли пасту от ручек, битые елочные игрушки или перетертые перламутровые пуговицы от старого платья. Так за 46 копеек девушки получали идеальный маникюр.

«Прическа на ребрах»

Одним из самых невероятных бьюти-секретов советских женщин был лак для волос из рентгеновских снимков. В салонах красоты растворяли старые рентгеновские снимки в ацетоне и этим раствором покрывали волосы для максимальной фиксации. Говорят, такая прическа могла продержаться неделю!