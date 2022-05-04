Будьте начеку: пять ошибок в стиле, которые вы совершаете каждый день

Никто не идеален в этом мире, и нам всем свойственны ошибки. Самое главное — вовремя осознать их и перестать наступать на одни и те же грабли. Собрали основные упущения, обрекающие вас на модный провал — изучайте и запоминайте, как делать не нужно.

Носите ботильоны с мини

Если вы не супермодель, подобное сочетание — роковая ошибка, ведь оно укорачивает ноги и визуально делает их менее привлекательными.

Если все-таки любите носить ботильоны с мини, выбирайте модели тон в тон с колготками. Лучше отдать предпочтение беспроигрышному черному цвету. Этот прием, наоборот, сделает ноги длиннее и стройнее. И забудьте о сочетании «белая обувь + черные колготки», если не хотите выглядеть дешево и неблагородно.

Модель в черном оттенке впишется в любой наряд: носите ее с грубыми ботинками, кроссовками или любимыми лоферами.

Надеваете колготки с эффектом загара в любое время года

Скажем прямо: телесные колготки — в принципе, вещь, давно списанная со счетов: немодная и безвкусная. Советуем навсегда забыть об их существовании. Вечерние и коктейльные наряды вообще не носят с колготками, а офисные комплекты будут отлично смотреться и с моделями черного цвета.

Особая «каста» — колготки с эффектом загара. Взгляните правде в глаза: подобрать колготки, полностью совпадающие по цвету с кожей, просто невозможно. Это на грани фантастики! «Загорелые» ноги и белоснежные руки тут же выдадут в вас любительницу коричневых чулок. Выглядит это правда очень странно!

Заправляете джинсы в сапоги

Времена, когда джинсы было принято заправлять в сапоги, давно прошли. Изначально это явление имело скорее практическую функцию, нежели эстетическую. Может, в сапогах и джинсах и правда теплее, но выглядит такое сочетание, честно сказать, вообще некрасиво. Наш совет заключается в элементарном правиле: носите сапоги отдельно, а джинсы отдельно. Сапоги будут отлично смотреться с юбками-миди, а брюки из денима – с кроссовками, лодочками на каблуке, ботильонами, лоферами, ботинками и т. д.

Расслабленные джинсы считаются маст-хэвом для повседневного гардероба, а деним в светлом оттенке освежает ваш образ.

Подбираете сумку в тон обуви

Щепетильное отношение к сочетанию цветов — вещь, конечно, важная (читайте также: Советы стилиста: правила сочетания ярких цветов в одежде). Это выдает в вас человека хоть и ответственного, но совершенно лишенного фантазии и желания экспериментировать. Коричневая сумка и коричневые ботинки, черный рюкзак и черные же кроссовки — какая скука!

Хотя дело даже не в избитости подобных сочетаний: они просто-напросто выглядят чересчур рафинированно и претенциозно — хорошим вкусом здесь и не пахнет! Конечно, аксессуары должны сочетаться между собой, но не по оттенку, а по общему настроению и стилю. При этом возможно частичное совпадение по цвету фурнитуры или каких-то деталей.

Не подворачиваете узкие джинсы

Джинсы, сложенные гармошкой на щиколотке, в сочетании с любой обувью выглядят неэстетично и неаккуратно. Кроме того, если не подворачивать джинсы или выбирать модели со слишком длинными штанинами, велика вероятность нарушить пропорции: где у вас щиколотки, где колени, никто и не разберет.