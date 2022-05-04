Какой оттенок помады делает зубы белее: секрет голливудских звезд

Если ты всегда засматривалась на эффектные фото с красных дорожек, то знай: секрет красивых улыбок звезд заключается не только в постоянных визитах к дантистам. Помимо комплекса процедур для «голливудской улыбки» для иллюзии еще большей белоснежности зубов в ход идет всё: особенно — выбор верного оттенка помады.

Но какого? Итак, барабанная дробь!..

Встречай — красная помада с холодным подтоном. Именно она подходит к любому оттенку кожи и при этом делает зубы ощутимо светлее. Голливудская роскошь как она есть!

Никто не заставляет тебя остановить выбор исключительно на одном оттенке помады и делать макияж только с ним. На самом деле видов красных помад куда больше, чем может показаться. А разновидностей подтонов в холодной гамме — целое множество: с разной насыщенностью и эффектом.

Впрочем, если ты не любишь красные помады, то выход есть всё равно. Присмотрись к фуксии, малине или сливе — именно такие холодные цвета (даже яркие!) моментально улучшают улыбку.

Выбирай матовые формулы — они усиливают сногсшибательный эффект. Если же подходящего оттенка у тебя есть только сатиновая помада или глянцевый блеск, то ты можешь просто немного припудрить губы. Кстати, это и стойкость продлит!