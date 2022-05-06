Женский гороскоп на неделю с 9 по 15 мая

Сейчас очень важно контролировать эмоции и спокойно относиться к происходящему, ведь Венера все еще в Овне. Остаться на плаву в эти дни смогут многие женщины, особенно те, что рождены под самыми сильными знаками Зодиака.

Женщина-Овен

Овны прекрасного пола в первую очередь потеряют мотивацию, что будет огромное проблемой. Этим дамам нужно что-то, что может заставить их встать с улыбкой на лице утром и прожить весь день в максимально активном режиме. Причин много работать и продолжать проявлять активность может не быть, поэтому можно обратиться за помощью к мотивирующим цитатам для Овнов. Они окажут лечебное воздействие на боевой дух этих искрометных и ярких женщин.

Женщина-Телец

Тельцы могут на этой неделе быть холодными и отталкивающими. Это связано с тем, что их разум заполонят мысли о прошлом и будущем, о проблемах и неурядицах. Это значит что нужно больше отдыхать и меньше переживать по мелочам. Не лишней будет попытка вернуть себя в строй при помощи буддистской медитации «путь судьбы». Женщинам этого знака астрологи советуют уделить время гигиене сознания. Несмотря на то, что их ждет сложная неделя, при правильном наборе мыслей они смогут добиться выдающихся результатов.

Женщина-Близнецы

Представительницам этого знака важно заботиться в первую очередь о себе. Можно попробовать привести в порядок личную жизнь, разобраться с домашними хлопотами и денежными вопросами. Если Близнецам прекрасного пола покажется вдруг, что они бесполезны, необходимо будет вспомнить о том, что у каждого человека есть сильные стороны. Если думать о себе в негативном ключе, Венера, пребывающая в Овне, лишит их гармонии, а также заставит их утонуть в комплексах и страхах.

Женщина-Рак

Ракам прекрасного пола можно сфокусироваться на финансовой сфере жизни, поскольку любовные дела немного застопорятся. Тибетская денежная мантра поможет быстрее понять, где прячется выгода, а также прибавит удачи в работе и бизнесе. Астрологи советуют отложить на потом важные решения, касаемые любви из-за ретроградного Меркурия. Чтобы избежать лишних проблем, которые может принести смена энергетики планеты, потребуется оставаться предельно спокойными и ответственными, что бы ни случилось.

Женщина-Лев

Победы Львов прекрасного пола не за горами. Это удачное время для активного труда и любовных подвигов. Также ночные светила смогут указать Львам верный путь в жизни, обострив их интуицию. Астрологи считают, что эта неделя — идеальное время для гаданий на будущее — например, для гаданий таро на ситуацию. Львам придется чаще заниматься решением домашних проблем. Возможны денежные убытки и проблемы на работе. Виной тому ретроградный Меркурий. Астрологи советуют быть добрее к окружающим.

Женщина-Дева