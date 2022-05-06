Наступающая неделя пройдет под влиянием ретроградного Меркурия, который развернется и отправится в обратное путешествие во вторник. Планета спровоцирует нежелание общаться, снизит активность, пишет dailyhoro.ru.
Женский гороскоп на неделю с 9 по 15 мая
Сейчас очень важно контролировать эмоции и спокойно относиться к происходящему, ведь Венера все еще в Овне. Остаться на плаву в эти дни смогут многие женщины, особенно те, что рождены под самыми сильными знаками Зодиака.
Женщина-Овен
Овны прекрасного пола в первую очередь потеряют мотивацию, что будет огромное проблемой. Этим дамам нужно что-то, что может заставить их встать с улыбкой на лице утром и прожить весь день в максимально активном режиме. Причин много работать и продолжать проявлять активность может не быть, поэтому можно обратиться за помощью к мотивирующим цитатам для Овнов. Они окажут лечебное воздействие на боевой дух этих искрометных и ярких женщин.
Женщина-Телец
Тельцы могут на этой неделе быть холодными и отталкивающими. Это связано с тем, что их разум заполонят мысли о прошлом и будущем, о проблемах и неурядицах. Это значит что нужно больше отдыхать и меньше переживать по мелочам. Не лишней будет попытка вернуть себя в строй при помощи буддистской медитации «путь судьбы». Женщинам этого знака астрологи советуют уделить время гигиене сознания. Несмотря на то, что их ждет сложная неделя, при правильном наборе мыслей они смогут добиться выдающихся результатов.
Женщина-Близнецы
Представительницам этого знака важно заботиться в первую очередь о себе. Можно попробовать привести в порядок личную жизнь, разобраться с домашними хлопотами и денежными вопросами. Если Близнецам прекрасного пола покажется вдруг, что они бесполезны, необходимо будет вспомнить о том, что у каждого человека есть сильные стороны. Если думать о себе в негативном ключе, Венера, пребывающая в Овне, лишит их гармонии, а также заставит их утонуть в комплексах и страхах.
Женщина-Рак
Ракам прекрасного пола можно сфокусироваться на финансовой сфере жизни, поскольку любовные дела немного застопорятся. Тибетская денежная мантра поможет быстрее понять, где прячется выгода, а также прибавит удачи в работе и бизнесе. Астрологи советуют отложить на потом важные решения, касаемые любви из-за ретроградного Меркурия. Чтобы избежать лишних проблем, которые может принести смена энергетики планеты, потребуется оставаться предельно спокойными и ответственными, что бы ни случилось.
Женщина-Лев
Победы Львов прекрасного пола не за горами. Это удачное время для активного труда и любовных подвигов. Также ночные светила смогут указать Львам верный путь в жизни, обострив их интуицию. Астрологи считают, что эта неделя — идеальное время для гаданий на будущее — например, для гаданий таро на ситуацию. Львам придется чаще заниматься решением домашних проблем. Возможны денежные убытки и проблемы на работе. Виной тому ретроградный Меркурий. Астрологи советуют быть добрее к окружающим.
Женщина-Дева
У Дев будет очень сложное начало недели, поэтому астрологи рекомендуют им пользоваться в понедельник и вторник позитивными аффирмациями. Женщин этого знака ждет время, в которое придется быть сдержанными. Ночные светила сделают так, что все происходящее будет восприниматься слишком остро. Такими темпами можно быстро дойти до энергетического истощения. Чтобы избежать этого и сократить вспышки негативных эмоций, астрологи советуют Девам прекрасного пола больше отдыхать и думать о хорошем.
Женщина-Весы
Это идеальное время для смены обстановки. Положительным образом на энергетике скажутся путешествия, переезды. В конце недели можно будет расслабиться и доверить свою судьбу Вселенной. 9-10 мая будет много напряжения, агрессии. Это может подпортить энергетику и лишить прекрасных Весов удачи. Астрологи рекомендуют этим женщинам ограничить общение с неприятными людьми и манипуляторами. Пока планеты в неблагоприятном положении, лучше избавиться от всего ненужного.
Женщина-Скорпион
Венера в Овне и ретроградный Меркурий чреваты для женщин упадком сил и неудачами, но не для Скорпионов. Далеко не все перемены принесут им проблемы. По словам астрологов, неделя будет благоприятной для поиска новых знакомств и расширения связей, но рассчитывать придется только на свои собственные силы. При наплыве усталости астрологи советуют этим дамам воспользоваться дыхательной гимнастикой, чтобы восстановить силы и продолжить борьбу за место под Солнцем.
Женщина-Стрелец
Все, что нужно сейчас Стрельцам — это просто правильно расставить приоритеты в жизни. Также не помешает в начале недели навести порядок дома, следуя восьми полезным правилам. Так энергетика жилища станет более позитивной и созидательной. Звезды и планеты на этой неделе столкнут Стрельцов прекрасного пола с некоторыми сомнениями, но интуиция станет идеальным проводником, который поможет найти истину. Астрологи советуют подходить ко всему с умом, тогда успех в делах и любви не заставит себя ждать.
Женщина-Козерог
Козерогам нужна сильная энергетика, поскольку в период с 9 по 15 мая может появиться много новых изматывающих проблем и задач, а также много токсичных людей в окружении. Следование семи простым правилам поможет этим женщинам стать сильнее и открыть свои чакры. Все поступки и слова на этой неделе должны быть тщательно продуманы. Очень важно не дать негативу и сомнениям помешать продвижению дел. Лучше всего подходить к проблемам с креативом: нестандартное мышление поможет быстрее найти выход.
Женщина-Водолей
Одиноким женщинам этого знака можно активизироваться в любовной сфере. Заговоры и обряды на знакомство с мужчиной помогут быстрее найти спутника и влюбиться в правильного человека. Представительницам Водолея эксперты советуют быть смелее в своих начинаниях. Чем ближе конец весны, тем меньше времени остается для того, чтобы изменить свою жизнь. Пора приложить максимальные усилия к достижению целей и постараться не упустить удачу. Необходимо следовать планам и как можно реже рисковать.
Женщина-Рыбы
У женщин-Рыб наступает время, прекрасно подходящее для самоанализа. Пришло время избавиться от страха, тревоги и навязчивых мыслей. Ретроградный Меркурий будет диктовать свои правила, поэтому астрологи советуют не рисковать, тщательнее продумывать свои действия, а также денежные траты. Что касается личной жизни, то тут Рыбам удастся разрешить многие разногласия с близкими и наладить отношения со второй половинкой. Одиноким представительницам Знака лучше пока насладиться свободой.