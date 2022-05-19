Врач объяснил, почему мыть куриное мясо опасно

— Сальмонелла не может выжить в курице, если она приготовлена правильно. Но паразит может выжить на ваших столешницах, раковине, губках, пальцах, одежде — на любой поверхности, к которой прикасалось зараженное мясо и которая после этого не была должным образом очищена,