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Раскрыт простой способ определить тип почвы на даче

Krasotka.ee
Раскрыт простой способ определить тип почвы на даче
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Садовод.
Садовод. Фото: wertinio/ Shutterstock

Садовод и эксперт по биодинамике Клэр Хэттерсли рассказала о простом способе определить тип почвы на садовом участке. Об этом сообщает Express.

Тип почвы нужно знать для того, чтобы на ней хорошо росли растения. Чтобы его определить, надо сбрызнуть землю водой, а потом скатать ее в шарик.

«Песчаная будет твердой, легко рассыпающейся, в нее нужно добавлять много органических удобрений, чтобы питать и увлажнять растения»,

- советует эксперт по садоводству.

Если почва глинистая, она будет хорошо держать форму. Для нее также нужно много органических удобрений и песок.

«А суглинок легко скатается в шарик, но не сохранит форму, он идеален для посадок»,

- добавляет Клэр Хэттерсли.

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