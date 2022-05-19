Кейт Миддлтон в платье цвета жевательной резинки предстала на садовой вечеринке

Жена принца Уильяма посетила свою первую, с 2019 года, вечеринку в саду Букингемского дворца, присоединившись к принцу Эдуарду, Софи, графине Уэссекской и двоюродной сестре королевы Елизаветы, принцессе Александре.

На мероприятии будущая королева Великобритании была без своего супруга, принца Уильяма.

Перед гостями мероприятия Кейт Миддлтон предстала в ярком коралловом ансамбле от Emilia Wickstead. Платье-пальто длиной чуть ниже колен она дополнила туфлями в тон, а также ярко-розовой шляпкой, в которой уже была на Trooping the Color в 2017 году. Что касается аксессуаров, то будущая королева ограничилась маленькими сережками с бриллиантами, а в руках держала белый расшитый клатч.

Герцогиня поприветствовала тысячи гостей, которые были приглашены в сады дворца, чтобы отметить их общественную деятельность, пообщавшись со многими из них и пожав им руки.

«Так приятно видеть столько людей (включая много знакомых лиц!) на сегодняшней вечеринке в саду. Возможность выразить нашу благодарность отдельным лицам и организациям по всей стране, которые делают все возможное, выполняя фантастическую работу в своих сообществах»,

– говорится в подписи к серии фото в соцсетях герцогини.

Вечеринки в саду проводятся в Букингемском дворце с 1860-х годов как способ признания монархом государственной службы. Помимо общения с членами королевской семьи, гостей угощают чаем и пирожными. Согласно веб-сайту королевской семьи, подается около 27 000 чашек чая и съедается 20 000 кусочков торта.