Шесть главных ошибок в окрашивании волос: почему всё пошло не так?

Не проведена первая консультация

Перед окрашиванием должна состояться встреча мастера и клиента. Консультация может выглядеть как дознание или прием у врача, когда вас засыпают сотней вопросов и ожидают получить честный ответ. Чем больше клиент расскажет о своих прошлых окрашиваниях, средствах по уходу или любых других манипуляциях с волосами, тем выше вероятность получить идеальный цвет.

Голова не вымыта

Бывает, что девушки приходят на окрашивание и говорят, что терпели и не мыли голову 4 дня, чтобы сберечь волосы во время окрашивания. Это изживший себя миф. Современные премиальные красители имеют щадящий состав, который никак не разрушит кутикулу волоса, а при использовании аммиачных средств сальная оболочка нечистых волос не защитит от пагубного воздействия.

Для определения глубины тона голова должна быть чистой и сухой. Грязный или мокрый волос выглядит темнее, и мастер может ошибиться с выбором оттенка. Также на волосах могут оставаться косметические продукты в виде лака, геля, которые вступят в реакцию с красителем и дадут непредсказуемый цвет.

Не учтено исходное состояние волос

Важно оценить состояние волос на текущий момент, верно определить глубину тона. Бывает, что девушка не рассказала или парикмахер не «допытал», какие виды окрашиваний или химических процедур выполнялись за последние годы. Клиент может забыть, что именно он делал или приврать, сказав, что окрашивание было салонным, а на самом деле – домашним. А мастер рассчитывает на правду. Реалистичная предыстория важна, чтобы цвет получился равномерным, без пятен, не темнее или светлее желаемого.

Однажды обновляли цвет для брюнетки. Девушка сказала, что «этот оттенок всегда с ней». Начали красить и под черным тоном обнаружили мелирование. На вопрос, что это такое? Клиентка ответила: «Ой да, делала мелирование 2 года назад, думала, оно уже сто раз смылось». А мелирование не смывается никогда. Хорошая новость для забывчивых девушек, профессионал всегда увидит, что вымылось, а что осталось в волосе и найдет решение для сложных случаев.

«Сюрпризы» при окрашивании могут быть после кератинового выпрямления. Например, состав нанесли неравномерно, соответственно и структура волоса поменялась неравномерно. Если упустить эту деталь, то и окрашивание получится пятнами. Чтобы этого не случилась нужно чувствовать волос. Где было больше ухода – окрашивать глубже, где было меньше кератина – использовать меньше красителя.

Неверно выбран цветовой круг

Цветовой круг – это палитра оттенков, расположенных друг против друга. Она помогает колористу понять, как цвета взаимодействуют между собой, как подобрать сочетание пигментов, чтобы достичь желаемого результата или исправить ошибки предыдущего окрашивания. Так, для нейтрализации желтого оттенка берется тон, расположенный напротив. В данном случае – синий. Законы колористики помогают составить формулу окрашивания (пропорции красителей и процент окислителя) и предсказать конечный результат.

Нарушили время выдержки красителя и не учли нюансы нанесения краски

При домашнем окрашивании и, к сожалению, иногда и при салонном – человек с кисточкой в руках начинает руководствоваться общераспространенным правилом «чем дольше держать краситель на волосах, тем более насыщенным получится цвет». Существует множество нюансов. Так, участки головы с наиболее пористыми и тонкими волосами (краевая зона) впитывают больше пигмента, соответственно и окрашиваться они должны в последнюю очередь. Концы могут получиться слишком темными, если при окрашивании натуральных волос пигмент нанесли сначала на корни, а затем по всей длине. И это лишь несколько примеров деликатных моментов.

Поверили глянцу