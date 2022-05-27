Меньше есть и уменьшить объем желудка: похудение по советам эндокринолога

«Чаще всего растянутый желудок бывает у людей, которые быстро едят и получают насыщение за счет сигнала от перерастянутого пищей желудка», – отметила врач.

Нормальный объем желудка у среднестатистического человека составляет 500 миллилитров, после употребления пищи 1 литр. А у людей с максимальным ожирением может доходить и до 4 литров.

Для того, чтобы сократить объем желудка нужно снизить скорость употребления еды и тщательно жевать пищу. Около 30 раз будет достаточно, чтобы продукты превратились в кашицу.

Так кровь успеет насытиться нутриентами, да и желудку будет проще. Также если вы пьете воду, то ее стоит пить медленно. Она не задерживается в желудке, но в момент может добавить ненужного давления на стенки, объяснила Зухра Павлова.