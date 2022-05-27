Способы навести марафет из СССР, которые наводят ужас

Яйцо и уксус вместе шампуня и кондиционера

Ассортимент средств для мытья волос в СССР не отличался разнообразием, а качественных бальзамов на полках магазинов почти не появлялось. Поэтому женщины придумали свои способы получить мягкие блестящие пряди: они мыли голову яичным желтком в холодной воде, а после ополаскивали пряди уксусом.

Кислота помогала закрыть кутикулы, поэтому после такой процедуры волосы выглядели блестящими. Впрочем, сейчас трихологи не рекомендуют повторять этот ритуал красоты.

Перекись водорода для осветления волос

Сложных окрашиваний, конечно, пятьдесят лет назад не было: можно было превратиться в брюнетку с помощью басмы, стать рыжей, воспользовавшись хной, а если захотелось сделать волосы светлыми, помогала перекись водорода.

Сейчас такой способ окрашивания кажется невероятным: девушки натирали мыло, добавляли в него перекись водорода и наносили смесь на голову. После такой экзекуции пряди становились ломкими и сухими, поэтому вскоре в моду вошли короткие стрижки.

Блестящий лак с битым стеклом

Придя к мастеру маникюра, мы долго не можем определиться с цветом и дизайном: сделать нюд, красный, а может, нежно-голубой? Но нашим мамам и бабушкам такое разнообразие только снилось. Чаще всего на полках магазинов встречался только прозрачный лак.

Но необычный маникюр хотелось сделать многим. На помощь приходила смекалка: в прозрачной базе замешивались частички мишуры, паста из ручек, битые елочные игрушки и перламутр с пуговиц.

Зубной порошок для густых ресниц

Мы можем выбрать тушь с эффектом объема, а если лень красить ресницы каждый день, отправиться в салон красоты и сделать наращивание. Сорок лет назад для выразительного взгляда приходилось идти на ухищрения.

Зубной порошок "Пионер" Фото: Shutterstock

Легендарная «Ленинградская тушь», которую в народе быстро начали называть «плевалкой», не давала нужного эффекта кукольных ресниц, поэтому перед ее нанесением смелые девушки припорашивали их зубным порошком.

Офтальмологи, конечно, в ужасе от такой экзекуции! Мятный порошок мог попасть в глаза, вызвать раздражение и аллергию. Но, как известно, красота требует жертв.

Прическа на ребрах

В СССР все знали, что значит «музыка на ребрах» — старые рентгеновские снимки записывали песни. А девушки на тех же «ребрах» делали прически: в парикмахерских снимки растворяли в ацетоне и получившейся жидкостью фиксировали локоны.

Говорят, такая укладка могла продержаться до пяти дней.

Косметика времен СССР Фото: Shutterstock

Макияж подручными средствами

Ассортимент декоративной косметики тоже был довольно скудным, но макияж женщины в СССР любили и то, что для него нужно идти на хитрости, их не останавливало.

Например, смесью грима «Театральный» и детского крема, в зависимости от концентрации, могла быть и тональной основой, и консилером. Вазелин придавал коже легкое сияние, выполняя функцию хайлайтера, а цветные тени можно было получить, если растолочь детские мелки.