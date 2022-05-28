Ученые выяснили, продукты какого цвета самые полезные для здоровья

Почки являются важным органом человеческого тела, и их основная функция заключается в выведении отходов и токсинов из организма через мочеиспускание. После повреждения почек их невозможно восстановить до первоначального состояния, поэтому лучше предупредить болезнь, чем лечить. Диета очень важна для здоровья почек.

Диетологи считают, что чем темнее пища, тем выше ее пищевая ценность. Пищу черного цвета рекомендуется употреблять регулярно. В частности, согласно традиционной медицине Китая и Индии, черные продукты, особенно семена черного кунжута, черная фасоль и черный рис, очень полезны для здоровья почек.

Черная фасоль Фото: Anton Eine / PantherMedia / Anton Eine

Сюда также можно отнести шелковицу, черные финики и черный виноград.