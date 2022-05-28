Окраска продукта имеет большое значение, ведь она индицирует содержание тех или иных полезных составляющих. Более того, цвет продуктов влияет на их пользу, утверждают врачи. Так, например, для здоровья почек надо налегать на продукты определенного цвета. Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Ученые выяснили, продукты какого цвета самые полезные для здоровья
Почки являются важным органом человеческого тела, и их основная функция заключается в выведении отходов и токсинов из организма через мочеиспускание. После повреждения почек их невозможно восстановить до первоначального состояния, поэтому лучше предупредить болезнь, чем лечить. Диета очень важна для здоровья почек.
Диетологи считают, что чем темнее пища, тем выше ее пищевая ценность. Пищу черного цвета рекомендуется употреблять регулярно. В частности, согласно традиционной медицине Китая и Индии, черные продукты, особенно семена черного кунжута, черная фасоль и черный рис, очень полезны для здоровья почек.
Сюда также можно отнести шелковицу, черные финики и черный виноград.
Клиническая медицина также доказала, что эти черные продукты могут защищать почки, улучшать их функцию и поддерживать их здоровье.