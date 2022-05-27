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Больше не надо дежурить у плиты: как варить рис, чтобы он не слипался и не пригорал

Один ингредиент сделает ваш рис идеальным
Krasotka.ee
Больше не надо дежурить у плиты: как варить рис, чтобы он не слипался и не пригорал
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Рис. Иллюстративное фото
Рис. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Рисовая каша — одна из самых популярных наряду с гречневой. Расскажем вам о том, как приготовить идеальный рис так, чтобы он не слипался и не пригорал, пишет Telegraph.

Как сварить идеальный рассыпчатый рис

Для начала хорошенько промойте его так, чтобы вода стала прозрачной. Это поможет избавиться от крахмала и сделает рис менее клейким.

Затем рис высыпте в кастрюлю и сразу посолите (на 900 г 1,5 ч. л.). Туда же добавьте несколько столовых ложек растительного масла.

Залейте рис крутым кипятком. Налейте столько воды, чтобы она покрывала рис примерно на 1 см. В этом случае лучше немного не долить воды, чем перелить.

Далее поставьте рис в микроволновку на среднюю мощность и на таймере выставите 20 минут. После того как микроволновка завершит цикл, в рис кладут сливочное масло и подают к столу.

Рисовая каша.
Рисовая каша. Фото: Veski Mati
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