Больше не надо дежурить у плиты: как варить рис, чтобы он не слипался и не пригорал

Как сварить идеальный рассыпчатый рис

Для начала хорошенько промойте его так, чтобы вода стала прозрачной. Это поможет избавиться от крахмала и сделает рис менее клейким.

Затем рис высыпте в кастрюлю и сразу посолите (на 900 г 1,5 ч. л.). Туда же добавьте несколько столовых ложек растительного масла.

Залейте рис крутым кипятком. Налейте столько воды, чтобы она покрывала рис примерно на 1 см. В этом случае лучше немного не долить воды, чем перелить.

Далее поставьте рис в микроволновку на среднюю мощность и на таймере выставите 20 минут. После того как микроволновка завершит цикл, в рис кладут сливочное масло и подают к столу.