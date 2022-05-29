КАК В СКАЗКЕ ⟩ Биатлонисты Регина Оя и Калев Эрмитс опубликовали первое свадебное фото

Недавно вышедшая замуж Регина Оя-Эрмитс поделилась с подписчиками в соцсетях потрясающим кадром свадьбы в Германии. «Прошлая неделя была самым прекрасным и любимым периодом в моей жизни. В сердце столько благодарности и счастья», — призналась Регина в Instagram.

В апреле в передаче ETV «Ringvaade» эстонские биатлонисты Регина Оя и Калев Эрмитс рассказали о своих планах сыграть свадьбу.

Последние шесть лет спортсмены проводят время вместе на тренировках, соревнованиях и в свободное время. «В 2016 году у нас завязались отношения, и с тех пор мы неразлучны», — рассказала Регина, для которой это первые отношения.

«Я была так молода, мне еще предстояло многому научиться», — сказала Регина. Калев оказал ей большую поддержку. История знакомства пары похожа на историю родителей Регины, которые тоже познакомились, будучи биатлонистами.

За эти годы они не были в разлуке более трех недель. Это произошло в 2018 году, когда Калев выступал на Олимпийских играх в Южной Корее. «Тот факт, что мы смогли так много времени проводить вместе, определенно повлияло на нас», — сказал Калев.