Биатлонисты, входящие в сборную Эстонии, Регина Оя и Калев Эрмитс поженились 21 мая в немецком Рупольдинге. Теперь же молодожены поделились с подписчиками первым снимком своего чудесного свадебного дня.
КАК В СКАЗКЕ ⟩ Биатлонисты Регина Оя и Калев Эрмитс опубликовали первое свадебное фото
Недавно вышедшая замуж Регина Оя-Эрмитс поделилась с подписчиками в соцсетях потрясающим кадром свадьбы в Германии. «Прошлая неделя была самым прекрасным и любимым периодом в моей жизни. В сердце столько благодарности и счастья», — призналась Регина в Instagram.
В апреле в передаче ETV «Ringvaade» эстонские биатлонисты Регина Оя и Калев Эрмитс рассказали о своих планах сыграть свадьбу.
Последние шесть лет спортсмены проводят время вместе на тренировках, соревнованиях и в свободное время. «В 2016 году у нас завязались отношения, и с тех пор мы неразлучны», — рассказала Регина, для которой это первые отношения.
«Я была так молода, мне еще предстояло многому научиться», — сказала Регина. Калев оказал ей большую поддержку. История знакомства пары похожа на историю родителей Регины, которые тоже познакомились, будучи биатлонистами.
За эти годы они не были в разлуке более трех недель. Это произошло в 2018 году, когда Калев выступал на Олимпийских играх в Южной Корее. «Тот факт, что мы смогли так много времени проводить вместе, определенно повлияло на нас», — сказал Калев.
Пара обручилась в Тартуском ботаническом саду в мае прошлого года. «Этот день был идеальный. У Регины была тренировка в Тарту, я сказал, что приеду и пойдем в ресторан», — описал Калев день, когда он попросил руки Регины. Регина сказала, что в тот день она была очень эмоциональна и плакала, пишет Elu24.