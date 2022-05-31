Лодочки, кроссовки или мюли? Вместе с астрологами разбираемся, какая пара обуви лучшего всего подойдет для вашего гардероба.
Модный гороскоп: выбираем идеальную обувь по знаку Зодиака
Овен
Овны — это энергия и жизнерадостность. Поэтому активным и позитивным представительницам этого Знака стоит иметь в своем гардеробе пару идеальных кроссовок. В стильных и необычных моделях будет комфортно проводить весь день. Более того, красочные сникерсы отлично подойдут не только к образам в стиле спорт-шик, но и к струящимся платьям и авангардными нарядам, к которым тяготеют многие творческие представительницы Знака. Овны — безоговорочные лидеры, которые источают уверенность. А поэтому не лишней для гардероба будет пара лодочек или классических туфель, которые подойдут для деловых встреч и брейнштормов с коллегами.
Телец
Тельцы обожают практичность, но при этом ценят эстетику. Кто-то может назвать представительниц этого Знака чересчур упрямыми, но на самом деле они трудолюбивы, практичны, надежны и не боятся рисков. А значит — все козыри в их руках. Тельцы — реалисты, любят тренды, но не дают им мешать личному стилю. Поэтому идеальная пара для представительниц этого Знака должна быть удобна и одновременно актуальна и необычна. Делайте выбор в пользу декора: оборок, кристаллов или трендовых цепочек, которые могут обвивать щиколотку. Тельцы тяготеют к женственной обуви — например, трендовым босоножкам с тонкими перемычками или лаконичным блотильонам на устойчивом каблуке.
Близнецы — смелые экспериментаторы. Они с радостью прислушиваются к другим, но при этом независимы и не любят, когда их в чем-то ограничивают. Для них нет запретов ни в цветовой палитре, ни в форме, поэтому креативным представительницам этого Знака точно придутся по душе туфли и ботильоны на фигурных каблуках или трендовые мюли красочных неоновых оттенков. Близнецы часто предпочитают комфорт и функциональность, которые при этом не лишены вкуса и креатива. Они всегда в тренде, а их яркий стиль заметен издалека. Они довольно свободны в выборе и считают, что ограничиваться базовым набором обуви точно не стоит.
Рак — синоним комфорта. Представительницы этого Знака всегда в движении, а поэтому для них просто необходима практичная и удобная обувь, не лишенная при этом трендовых деталей. Это могут быть ультрамодные сникерсы или грубые ботинки, которые отлично сбалансируют повседневный образ и подойдут к любым нарядам из базовой капсулы: будь то джинсы и футболка или классический деловой костюм. Классические лоферы — еще одна модель, которая сделает ваш наряд изысканным, но в то же время практичным. В этом сезоне присмотрите себе вариант на грубой рифленой подошве или пару с декором из крупных звеньев.
Лев
Теплые, приветливые и полные энергии Львы любят быть в центре внимания. Поэтому идеальная пара обуви точно будет яркой, актуальной и эксцентричной. Драматизм, эксперименты и необычные модные решения — все это можно найти в идеальном гардеробе Льва. Если выбираете летнюю обувь, присматривайтесь к моделям с активным декором, красочным кроссовками и туфлями на фигурных каблуках. Если же ищете вариант для холодного сезона, делайте выбор в пользу казаков, а не аскетичных ботинок.
Дева
Девы — это эстетика и функциональность. Логические мыслители, как правило, осторожны, консервативны и дотошны. Женщины-Девы стремятся к совершенству во всем, что они делают. Эти прагматичные представительницы земного Знака должны хорошо себя чувствовать и прекрасно выглядеть. В выборе обуви Девы разборчивы, а поэтому безупречным выбором для них станет базовая капсула: нейтральные кроссовки, идеальные ботинки на шнуровке, лодочки и минималистичные босоножки. Женщины-Девы очень разборчивы, чрезвычайно внимательны к деталям и аккуратны, пишет Marie Claire.
Весы
Гармония и равновесие — вот, чего жаждут Весы. Они заботлива и внимательна. Хотя представительницы этого Знака стремятся к стабильности, они с особым интересом относятся к моде и разработке собственного узнаваемого и разнообразного стиля. Для них важен баланс комфорта и трендов, поэтому при поиске идеальной пары выбирайте классические модели сдержанной палитры, но с необычными деталями. Весы обожают женственные и изящные модели, которые отлично подходят их характеру. Босоножки на устойчивом каблуке — идеальный баланс прагматизма и любви к эстетике. В такой обуви представительницам Знака комфортно, и при этом образ будет выглядеть элегантно и сдержанно.
Скорпион
Чувственным и загадочным Скорпионам стоит делать ставку на цвет. Базовые оттенки, конечно, практичны и универсальны, однако более созвучной темпераменту Скорпионов станет необычная палитра: например, глубокие оттенки (винный, индиго, терракотовый) или нежная пастельная палитра (хрустально-розовый, льдисто-голубой и лавандовый). Если же вы ищете пару нейтральных оттенков, стоит обращать внимание на форму — трендовый квадратный мыс или необычный вырез декольте на туфлях. Скорпионы любят вещи «с душой» и особым смыслом, поэтому им точно понравится эффектная обувь в винтажном стиле.
Стрелец
Стрельцы обожают приключения, а все эксперименты с модой проходят у них легко и непринужденно. Они любят свободу и не терпят ограничений, поэтому даже самые эксцентричные пары в их образах выглядят гармонично и сдержанно. Присмотритесь к моделям с необычными принтами, обуви в стиле колор-блок или вариантам с активным декором, на который решатся далеко не все знаки Зодиака.
Козерог
Минималистичная и вневременная обувь — идеальный компромисс для Козерогов-прагматиков. Причем речь совсем не про скучные и безликие пары. Трудолюбивые и амбициозные представительницы этого Знака любят роскошь, элегантность и статусность, при этом следуют трендам и не терпят уныние и однообразие. Вместо матовой кожи выбирайте лак, вместо лаконичных лодочек — туфли в стиле Мэри Джейн или трендовые босоножки с тонкими перемычкам, которые всегда будут в моде.
Водолей
Конечно, одному из самых ярких представительниц водной стихии прекрасно идет вся палитра синего. Однако только на ней выбор, конечно, останавливать не стоит (хотя к трендовому ультрамариновому все же советуем присмотреться). Водолеи следуют своему собственному стилю и сами задают тенденции — они также одарены творческой жилкой и крайне артистичны. Водолеям идет ироничная, забавная и смелая обувь, которая поддерживает их интерес к моде и при этом отлично вписывается в разнообразный гардероб.
Рыбы
Рыбы — настоящие ценители комфорта, но не лишены творчества и артистизма. Они любят романтичные тренды, мягкую цветовую палитру и наивные и ностальгические модели обуви. Они также не боятся цвета и мастерски сочетают различные оттенки. Делайте выбор в пользу балеток, удобных туфель Мэри Джейн в пастельной палитре, а также щедро декорированных туфель на каблуке, которые будут радовать вас в течение дня. Рыбы не лишены интуиции, поэтому отлично предвосхищают тенденции, но при этом ценят личный стиль.