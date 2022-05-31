Модный гороскоп: выбираем идеальную обувь по знаку Зодиака

Овен

Овны — это энергия и жизнерадостность. Поэтому активным и позитивным представительницам этого Знака стоит иметь в своем гардеробе пару идеальных кроссовок. В стильных и необычных моделях будет комфортно проводить весь день. Более того, красочные сникерсы отлично подойдут не только к образам в стиле спорт-шик, но и к струящимся платьям и авангардными нарядам, к которым тяготеют многие творческие представительницы Знака. Овны — безоговорочные лидеры, которые источают уверенность. А поэтому не лишней для гардероба будет пара лодочек или классических туфель, которые подойдут для деловых встреч и брейнштормов с коллегами.

Телец

Тельцы обожают практичность, но при этом ценят эстетику. Кто-то может назвать представительниц этого Знака чересчур упрямыми, но на самом деле они трудолюбивы, практичны, надежны и не боятся рисков. А значит — все козыри в их руках. Тельцы — реалисты, любят тренды, но не дают им мешать личному стилю. Поэтому идеальная пара для представительниц этого Знака должна быть удобна и одновременно актуальна и необычна. Делайте выбор в пользу декора: оборок, кристаллов или трендовых цепочек, которые могут обвивать щиколотку. Тельцы тяготеют к женственной обуви — например, трендовым босоножкам с тонкими перемычками или лаконичным блотильонам на устойчивом каблуке.

Близнецы — смелые экспериментаторы. Они с радостью прислушиваются к другим, но при этом независимы и не любят, когда их в чем-то ограничивают. Для них нет запретов ни в цветовой палитре, ни в форме, поэтому креативным представительницам этого Знака точно придутся по душе туфли и ботильоны на фигурных каблуках или трендовые мюли красочных неоновых оттенков. Близнецы часто предпочитают комфорт и функциональность, которые при этом не лишены вкуса и креатива. Они всегда в тренде, а их яркий стиль заметен издалека. Они довольно свободны в выборе и считают, что ограничиваться базовым набором обуви точно не стоит.

Рак — синоним комфорта. Представительницы этого Знака всегда в движении, а поэтому для них просто необходима практичная и удобная обувь, не лишенная при этом трендовых деталей. Это могут быть ультрамодные сникерсы или грубые ботинки, которые отлично сбалансируют повседневный образ и подойдут к любым нарядам из базовой капсулы: будь то джинсы и футболка или классический деловой костюм. Классические лоферы — еще одна модель, которая сделает ваш наряд изысканным, но в то же время практичным. В этом сезоне присмотрите себе вариант на грубой рифленой подошве или пару с декором из крупных звеньев.

Лев