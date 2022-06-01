ТОП-5 губительных последствий употребления вина для женской красоты

Во-первых, проблемы с кожей не заставят себя долго ждать. Алкоголь буквально «иссушает» организм. Так, даже один бокал вина может стать причиной стянутости кожи. Конечно, женщина может «реанимировать» ее маской или кремом. Однако данную проблему необходимо решать комплексно. Иначе — недалеко до акне, угрей и расширенных пор.

Во-вторых, после регулярного употребления алкоголя женская душевая наверняка пополнится средствами против ломкости и тусклости волос. Спиртное истончает даже самую густую шевелюру, поскольку нарушается кровообращение. Если не хотите закупаться париками — лучше пренебречь вином на вечеринке, пишет Пятый канал.

В-третьих, тяжелеет взгляд. Не зря врачи утверждают, что женский алкоголизм страшнее мужского. Даже самая нежная и хрупкая дама, злоупотребляющая спиртным, вскоре станет похожа на отекшую барышню «с низкой социальной ответственностью».

В-четвертых, желтеют зубы и разрушается эмаль. Алкоголь не просто иссушает организм, но и способствует «вымыванию» важных микроэлементов. В том числе, из зубной эмали, вследствие чего в скором времени женщина будет заботиться не о покупке нового платья на вечеринку, а об установке дорогостоящих виниров или имплантатов.

Ну, и, пожалуй, самое неприятное из вышеперечисленных последствий — «заплывшая» фигура и лишний вес. Гормональные скачки, которые провоцирует алкоголь, редко меняют тело женщины в лучшую сторону. Скорее всего, даме, любящей тусовки, придется вскоре переключить внимание на фитнес-залы.