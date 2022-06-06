Иногда нас старят вовсе не морщинки или седые волосы, а вредные привычки, от которых стоит отказаться в зрелости. Давай разбираться, что именно мы делаем неправильно!
От длинных волос до взгляда в пол: шесть привычек, которые нас беспощадно старят
Всем женщинам хочется как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. Но иногда мы сами все портим и искусственно себя состариваем. Вот 6 вредных привычек, из-за которых мы выглядим старше, чем есть на самом деле. Откажись от них уже сегодня!
Ты ходишь с опущенной головой
Так делают только неуверенные в себе женщины, а вдобавок получают еще и целый воз проблем. Из-за этой вредной привычки на шее и в области декольте образуются некрасивые морщины, которые прибавляют нам лишних лет.
Ты часто щуришься
Эту проблему запросто может решить покупка солнечных очков, либо очков с диоптриями, если ты щуришься из-за плохого зрения. Вечный хитрый прищур приводит к образованию «гусиных лапок» в области вокруг глаз, что моментально делает нас старше.
Ничто так не старит женщину, как вечно недовольная гримаса на лице. Побольше улыбайся — это куда приятнее!
Ты носишь длинные волосы
Слишком длинные волосы тоже не красят зрелых женщин: они просто выглядят неуместно. После 40 лет лучше отказаться от локонов Рапунцель и остановиться на стильной стрижке средней длины. Да и ухаживать за такой шевелюрой будет куда проще, пишет thevoicemag.ru.
Ты ярко красишься
Оставь яркие оттенки в макияже юным девушкам. В зрелом возрасте броский мейк только убивает естественную красоту и подчеркивает несовершенства.
Ты трешь глаза и лицо