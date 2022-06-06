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От длинных волос до взгляда в пол: шесть привычек, которые нас беспощадно старят

Krasotka.ee
От длинных волос до взгляда в пол: шесть привычек, которые нас беспощадно старят
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Женщина в возрасте. Иллюстративное фото
Женщина в возрасте. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Иногда нас старят вовсе не морщинки или седые волосы, а вредные привычки, от которых стоит отказаться в зрелости. Давай разбираться, что именно мы делаем неправильно!

Всем женщинам хочется как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. Но иногда мы сами все портим и искусственно себя состариваем. Вот 6 вредных привычек, из-за которых мы выглядим старше, чем есть на самом деле. Откажись от них уже сегодня!

Ты ходишь с опущенной головой

Так делают только неуверенные в себе женщины, а вдобавок получают еще и целый воз проблем. Из-за этой вредной привычки на шее и в области декольте образуются некрасивые морщины, которые прибавляют нам лишних лет.

Ты часто щуришься

Эту проблему запросто может решить покупка солнечных очков, либо очков с диоптриями, если ты щуришься из-за плохого зрения. Вечный хитрый прищур приводит к образованию «гусиных лапок» в области вокруг глаз, что моментально делает нас старше.

Ты вечно хмуришься

Ничто так не старит женщину, как вечно недовольная гримаса на лице. Побольше улыбайся — это куда приятнее!

Ты носишь длинные волосы

Слишком длинные волосы тоже не красят зрелых женщин: они просто выглядят неуместно. После 40 лет лучше отказаться от локонов Рапунцель и остановиться на стильной стрижке средней длины. Да и ухаживать за такой шевелюрой будет куда проще, пишет thevoicemag.ru.

Ты ярко красишься

Оставь яркие оттенки в макияже юным девушкам. В зрелом возрасте броский мейк только убивает естественную красоту и подчеркивает несовершенства.

Ты трешь глаза и лицо

Эта привычка тоже не приведет ни к чему хорошему, ведь так мы только растягиваем кожу. Поэтому если хочешь сохранить ее молодость и упругость, держи руки от лица подальше.
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