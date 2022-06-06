От длинных волос до взгляда в пол: шесть привычек, которые нас беспощадно старят

Всем женщинам хочется как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. Но иногда мы сами все портим и искусственно себя состариваем. Вот 6 вредных привычек, из-за которых мы выглядим старше, чем есть на самом деле. Откажись от них уже сегодня!

Ты ходишь с опущенной головой