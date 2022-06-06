Признайся честно: в течение дня ты постоянно «залипаешь» в телефоне. Как минимум 3 часа в день мы тратим на то, чтобы ковыряться в своем гаджете — и, как правило, делаем это с опущенной головой либо сутулой спиной.А потом удивляемся, глядя в зеркало: откуда это у нас взялся второй подбородок? Узнай, какая связь между этой проблемой и увлечением гаджетами, и сохрани план действий по обретению идеального овала лица, пишет The Voice.
Виноваты гаджеты: 5 способов остановить появление второго подбородка
Спи в правильном положении
Эксперты считают что наиболее подходящим положением для сна является поза на спине. Подушка должна быть невысокой и в меру мягкой. Если хочешь тотально себя побаловать, обзаведись шелковой наволочкой – заодно позаботишься о качестве волос во время сна.
Следи за мимикой
Не напрягай подбородок и старайся максимально расслабить мышцы лица. Помни и о самой платизме — часто мы перенапрягаем ее во время занятий спортом при поднятии тяжелых весов. Проконсультируйся с тренером, чтобы исключить нагрузку на шею и позволить этой «мышце красоты» быть в тонусе.
Подбери уход
Многие девушки уделяют огромное внимание увлажнению лица, но забывают про уход за шеей и декольте. При этом данные зоны нуждаются в правильной косметике даже больше, чем само лицо! Обрати внимание на специальный уход — сегодня существует огромное количество кремов, сывороток и масок для нежной кожи шеи.
Сделай необходимые «уколы красоты»
Для расслабления зажатой платизмы косметологи используют ботулотоксин. Грамотно введенные инъекции «ботокса» позволяют добиться лифтинг-эффекта и предотвратить «сползание» лица вниз, что особенно критично для женщин с деформационным типом старения.
Сохранять свежий вид и тонус в зоне декольте помогут уколы препаратов на основе коллагена, полимолочной и гиалуроновой кислот. Если «кольца Венеры» слишком глубокие, их можно заполнить филлерами на основе гиалуроновой кислоты— эффект заметен после первой процедуры и держится в течение полутора лет. А чтобы уменьшить второй подбородок и брыли, помогают инъекции липолитических препаратов, которые расщепляют подкожный жир.
Попробуй аппаратные процедуры
Для долгосрочного эффекта косметологи предлагают пройти аппаратные процедуры. В частности, нижнюю треть лица «поднимает» процедура аппаратного СМАС-лифтинга, который воздействует на глубокие слои кожи и запускает мощные процессы регенерации, которые визуально подтягивают лицо и оказывают положительный эстетический эффект. Также с проблемой второго подбородка и брылей помогает радиочастотный лифтинг,который любим пациентами ввиду отсутствия болевых ощущений.