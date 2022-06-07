Психолог назвал главные ошибки родителей при воспитании мальчиков

— сказал психолог.

Эксперт отметил, что при воспитании мальчика фразы типа «А я же тебе говорила!», «А я же тебя предупреждала!» нужно убрать из лексикона. Родителям нужно понять, что ребенок живет на земле в первый раз и он имеет право совершать ошибки.

Пятая ошибка, которую совершают родители, — они не хвалят своих сыновей или делают это неправильно. Формулировку «Ты молодец, но…» нужно также исключить. Когда родители хвалят мальчика, он проходит нарциссическую верификацию, чувствует себя значимым. Если этого не происходит, то, вырастая, такие мужчины избегают в отношениях с женщинами некоторых действий, чтобы не услышать очередного «но», чтобы не слышать оценочных мнений. Напротив, мальчики, которых много хвалили, легко входят в зрелые отношения с противоположным полом.