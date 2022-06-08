Шер и Донателла Версаче выпустили совместную коллекцию Chersace

В рамках совместной работы Шер и креативный директор марки Донателла Версаче выпустили футболки, кепки и носки в черном цвете. На всех вещах нанесен логотип модного дома в виде медузы и надпись Chersace, выполненная в радужных цветах.

«Мы с Донателлой уже очень давно дружим. Замечательно, что наше первое сотрудничество будет посвящено ЛГБТК и поддержке сообщества, которое так много значит для нас обеих, — сказала Шер. — Мы хотели сделать веселую коллекцию в поддержку хорошего дела, и мы надеемся, что она вам понравится».