Трендовые цвета этого лета: салатовый, оранжевый и небесно-голубой

Даем спойлер: дизайнеры по-прежнему отдают предпочтение яркой палитре. На смену насыщенному зеленому (который в прошлом году покорил сердца всех модниц) пришли салатовый, неоновый зеленый и, конечно, розовый. И они точно должны быть в твоем гардеробе.

Розовый

В этом сезоне розовый правит бал. За несколько месяцев его оттенки буквально захватили подиумы, красные дорожки и ленты социальных сетей. Вспомни хотя бы шоу Valentino Fall 2022, которое было настоящей одой розовому, или премию «Грэмми», где каждая вторая гостья выбрала платье именно этого цвета. Несмотря на то что розовый сейчас везде, к покупке вещей стоит подходить аккуратно, потому что в следующем сезоне тренд на него утихнет.

Салатовый

Если в прошлом году был настоящий бум на насыщенный зеленый, то летом 2022-го в тренде салатовый. Этот цвет то и дело мелькает в новых коллекциях Jacquemus, Bottega Veneta, Ganni и многих других брендов. А блогеры уже давно обзавелись парой вещей такого оттенка.

Оранжевый