На повестке дня все еще ностальгия по нулевым и ода новой сексуальности. Надеемся, ты уже отправилась на шопинг за идеальной мини-юбкой, джинсами с низкой посадкой и откровенным платьем с вырезами. Рассмотреть самые актуальные цвета сезона предлагает peopletalk.ru.
Трендовые цвета этого лета: салатовый, оранжевый и небесно-голубой
Даем спойлер: дизайнеры по-прежнему отдают предпочтение яркой палитре. На смену насыщенному зеленому (который в прошлом году покорил сердца всех модниц) пришли салатовый, неоновый зеленый и, конечно, розовый. И они точно должны быть в твоем гардеробе.
Розовый
В этом сезоне розовый правит бал. За несколько месяцев его оттенки буквально захватили подиумы, красные дорожки и ленты социальных сетей. Вспомни хотя бы шоу Valentino Fall 2022, которое было настоящей одой розовому, или премию «Грэмми», где каждая вторая гостья выбрала платье именно этого цвета. Несмотря на то что розовый сейчас везде, к покупке вещей стоит подходить аккуратно, потому что в следующем сезоне тренд на него утихнет.
Салатовый
Если в прошлом году был настоящий бум на насыщенный зеленый, то летом 2022-го в тренде салатовый. Этот цвет то и дело мелькает в новых коллекциях Jacquemus, Bottega Veneta, Ganni и многих других брендов. А блогеры уже давно обзавелись парой вещей такого оттенка.
Оранжевый
В прошлом году оранжевый главенствовал как на подиуме, так и в гардеробе каждой модницы. Дизайнеры предлагали облачаться в этот цвет с ног до головы или миксовать с белым, розовым и голубым. А монохромные образы появились на шоу Jacquemus, Christian Dior, Proenza Schouler. В этом сезоне оранжевый нисколько не потерял своей актуальности, поэтому, если в твоем арсенале все еще нет платья или топа цвета сочного апельсина, срочно исправляй ситуацию.
Небесно-голубой
Если ты не готова к ярко-оранжевым и кричащим розовым вещам в гардеробе, смело выбирай небесно-голубой цвет. Этот воздушный оттенок мы часто видели на последних неделях моды, в том числе и на показах Alexander McQueen, Loewe, Acne Studios и даже Thom Browne.
Лавандовый
Еще один цвет, которому в этом сезоне уделяется особенно много внимания. Лавандовый появился в весенне-летней коллекции Givenchy, Simone Rocha, Altuzarra, Jonathan Simkhai и Thom Browne.
Белый
Несмотря на то что последние несколько сезонов дизайнеры все чаще и чаще отдают предпочтение яркой палитре, белый по-прежнему остается важной составляющей практически любого шоу. А в весенне-летних коллекциях 2022 этот простой цвет буквально заполонил все подиумы. Peter Do, Givenchy, Coperni, Sportmax и Marine Serre.
Неоновый
Горячий привет из 2010-х! В этом сезоне мощный камбэк совершил неоново-зеленый, которым в 2018-м были одержимы, кажется, все модники и хайпбисты. К концу 2019-го любовь к нему поутихла, но, очевидно, ненадолго. В начале февраля этого года Демна Гвасалия представил новую рекламную кампанию, посвященную неоново-зеленой сумке Le Cagole, как бы намекая, что этот цвет очень скоро снова войдет в нашу жизнь. Так и случилось! Кислотные оттенки появились в новых коллекциях Coperni, David Koma и Chet Lo.