Женщина сдает свою мать в дом престарелых: хочу устроить личную жизнь

«Я не знаю, что мне делать. Чувствую себя сволочью и при этом я безумно счастлива. С чего бы начать? Зовут меня Катя, и мне 46 лет. И недавно я встретила того самого мужчину. Вот так бывает, с первого взгляда. Просто это мой человек. А я — его. И вроде надо бы радоваться, но в моей жизни всегда все наперекосяк.

«Что я без нее могу?»

Иногда думаю, что за все хорошее, что было в моей жизни, должна была отдавать десятину.

За высокооплачиваемую работу получала стервозный коллектив, за богатого мужа — измены и холодное обращение. Если я что-то выигрывала или получала просто так, сразу что-то теряла. Но так у всех, нет? Но всегда со мной рядом была моя мама. Она нелегкого характера, скажу прямо, но никогда меня не бросала. Я доказывала, что я взрослая, сама со всем справлюсь, но… Она ворчит, но делает, ругается, но помогает. И я привыкла.