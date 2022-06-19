Читательница wday.ru прислала историю, которая не может оставить равнодушным. Мы публикуем ее письмо полностью.
Женщина сдает свою мать в дом престарелых: хочу устроить личную жизнь
«Я не знаю, что мне делать. Чувствую себя сволочью и при этом я безумно счастлива. С чего бы начать? Зовут меня Катя, и мне 46 лет. И недавно я встретила того самого мужчину. Вот так бывает, с первого взгляда. Просто это мой человек. А я — его. И вроде надо бы радоваться, но в моей жизни всегда все наперекосяк.
«Что я без нее могу?»
Иногда думаю, что за все хорошее, что было в моей жизни, должна была отдавать десятину.
За высокооплачиваемую работу получала стервозный коллектив, за богатого мужа — измены и холодное обращение. Если я что-то выигрывала или получала просто так, сразу что-то теряла. Но так у всех, нет? Но всегда со мной рядом была моя мама. Она нелегкого характера, скажу прямо, но никогда меня не бросала. Я доказывала, что я взрослая, сама со всем справлюсь, но… Она ворчит, но делает, ругается, но помогает. И я привыкла.
Десять лет назад я потеряла мужа. Он попал в аварию на московской трассе. Убивалась от горя, а потом мне сказали, что в машине была еще и женщина. Оказалось, это любовница, она тоже погибла. Было больно и страшно. Муж был основным добытчиком, я работала в музыкальной школе. Пришлось тяжко, мама переехала ко мне, чтобы помогать с детьми. Дочке было 15 лет, сыну 4 года. Пенсия у мамы большая, она все тратила на нас, плюс сдавала свою квартиру и подрабатывала гувернанткой по выходным. Благодаря ей мы и справились.
С ней бывало очень тяжело. Моя мама из тех, кому надо, чтоб все было по ее воле. То я плохая мать, то дома грязно, то дети неухоженные, то собака глупая, то в кого я такая, непонятно… Иногда сил не было. Думаю, все, устала. Лучше впроголодь, но без этого съедания мозгов! Разрыдаюсь. Мама подойдет, начинает жалеть: «Я ж любя, кто тебе правду-то скажет!» И вроде все налаживается. И думаешь: ну а правда, что я без нее могу, такая бесхребетная.
«Думала, просто старость»
С мужчинами не ладилось. Трудно было впустить нового человека в свою жизнь. Да и мужчины попадались странные: сразу переехать ко мне пытались, деньги одолжить, откровенные вруны попадались. Одного свидания хватало. За это время выдала дочку замуж, сменила работу, мама немного сдала свои царские права.
Два года назад я повезла своих подопечных на фестиваль юных музыкантов в Италию. Там я познакомилась с мужчиной, он был в составе жюри, русский, но уже много лет живет за границей. Мои флейтисты ему очень понравились. Сначала просто разговорились, потом обменялись телефонами, стали общаться. Через полгода он оплатил участие моих деток на другом творческом фестивале в Риме. И мы заняли призовое место… Кто бы мог подумать, что вот так закрутятся мои новые отношения, придет поздняя любовь? А я в глубине души верила! Верила в любовь.
Мы с Борисом только встречались. И, я, как дура, ждала подвоха, платы, десятины за счастье. И получила.
Год назад с моей мамой резко стало плохо. Мне позвонили соседи и сказали, что она кричит с балкона и выкидывает посуду. Я в шоке, мчусь домой. Дверь закрыта изнутри. Вызываю бригаду, вскрывают. Мать голышом мечется по квартире, выкрикивает: «Прячьтесь, война наступила!» Зовет умершего брата Васю. Лицо все красное, перекошенное. Милиция, скорая… Отвезли в больницу.
Врач сказал, что это деменция. Я спрашиваю, как так сразу? Предпосылок же не было. Но доктор сказал, что наверняка предпосылки были, но я их не замечала. Кратковременная память страдает. Поэтому мама все время выкидывала ножи, когда чистила картошку, забывала закрыть дверь, перестала интересоваться тем, что ей нравилось. Но это же старость, думала я. А еще эта слезливость постоянная, бывало, она терялась в магазине, не могла найти выход, приходила без кошелька. Как же я не заметила… В общем, обследование мама прошла и вот приговор: деменция.
«Сын боится бабушку»
Мне выдали длинный список лекарств и инструкцию по уходу за больным. А что было потом, без слез не могу рассказывать. Газ включает и не выключает, свечки жжет и молится с утра до вечера. Свечки кидает на пол. Мы с сыном тушим. Звонит и кричит в трубку, что ее убивают люди в масках. Я наняла сиделку. Застраховала квартиру. Ночные припадки сделали моего сына нервным. Есть тихие старички с деменцией, а есть артисты. Вот моя мама из второго класса. Бьет себя в грудь, рыдает.
Говорит, что мы ее травим, что сын к ней приставал ночью (читайте также: «Свекровь пытается учить меня воспитывать ребенка, и я уже на грани»).
Сиделки не выдерживают. Уже сменила троих. Я боялась сказать об этом Борису. Но по приезде он все сам увидел. Сказал, что будет оплачивать больницу, а я с сыном переезжаю к нему в Италию. Все готово. Все! Виза, усыновление, найдена мне работа. Меня приняли в семью приветливо и с любовью. Дочерям Бори я очень понравилась. Домик в тихом квартале с бассейном и розовыми кустами. Боже, я об этом и мечтать не могла. Но доктор мне сказал, что с таким диагнозом в больницах, даже частных, люди долго не живут.
И я чувствую себя сволочью…
Я сдаю больную маму в больницу. Маму, которая всегда в трудный момент была рядом. Которая спасла меня и моих детей. И сейчас я очень хочу простого семейного счастья с любимым человеком. Сыну 14. Димка боится бабушку. Он очень любит Борю и его взрослых дочек. И я хочу вырваться из этого ада! Я не могу быть рядом с мамой. Такой мамой.