Телеведущая Ляйсан Утяшева на шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» призналась, что ее фигура могла бы быть не такой стройной, если бы она своевременно не отказалась от сладкого, пишет Gazeta.ru.
Ляйсан Утяшева раскрыла секрет стройной фигуры
Ляйсан Утяшева раскрыла секрет стройной фигуры
«Как только я начала убирать сахар, вес пошел вниз. Да, я гимнастка, но тогда помогала молодость. А когда ты мамочка двоих деток, ты пробуешь старые методы: бег на 6 км, обмотавшись пищевой пленкой, сауна, отказ от ужина», — рассказала Утяшева.
Она добавила, что исключила из рациона промышленный сахар и подсластители, а также пакетированные соки и ограничила потребление мучного. Взамен сладостей Утяшева ест батат. Телеведущая также рассказала, что становится агрессивной после мяса. По ее словам, она ест мясные продукции только в тех случаях, когда ей нужно много сил. Например, перед длительными съемками или физической нагрузкой.
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