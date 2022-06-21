Ляйсан Утяшева раскрыла секрет стройной фигуры

«Как только я начала убирать сахар, вес пошел вниз. Да, я гимнастка, но тогда помогала молодость. А когда ты мамочка двоих деток, ты пробуешь старые методы: бег на 6 км, обмотавшись пищевой пленкой, сауна, отказ от ужина», — рассказала Утяшева.

Она добавила, что исключила из рациона промышленный сахар и подсластители, а также пакетированные соки и ограничила потребление мучного. Взамен сладостей Утяшева ест батат. Телеведущая также рассказала, что становится агрессивной после мяса. По ее словам, она ест мясные продукции только в тех случаях, когда ей нужно много сил. Например, перед длительными съемками или физической нагрузкой.