Сухости как не бывало: этот домашний компресс сделает пятки гладкими, как у младенца

Сухость пяток — это всегда неприятно. Иногда даже профессиональный педикюр практически бессилен — ведь проходит всего несколько дней, и ноги снова становятся сухими и грубыми. The Voice нашел решение.

Конечно, причин сильной сухости пяток может быть очень много — от банального недостатка ухода до развития серьезных заболеваний. Каждый случай индивидуален, и затягивать с устранением проблемы не стоит!

Если твои пятки не реагируют на питательный крем, попробуй сделать домашний компресс из натуральных ингредиентов. Он обладает ранозаживляющим и глубоко увлажняющий действием — и помогает минимизировать неприятные проявления проблемы.

Ингредиенты

Оливковое масло

Лимонный сок

Манная крупа

Кабачок — в тертом или измельченном виде