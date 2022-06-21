Лето — пора открытой обуви. И появления особых проблем с состоянием ног. Но если потратить 15 минут на эту приятную домашнюю процедуру, пятки скажут тебе «спасибо»!
Сухости как не бывало: этот домашний компресс сделает пятки гладкими, как у младенца
Сухость пяток — это всегда неприятно. Иногда даже профессиональный педикюр практически бессилен — ведь проходит всего несколько дней, и ноги снова становятся сухими и грубыми. The Voice нашел решение.
Конечно, причин сильной сухости пяток может быть очень много — от банального недостатка ухода до развития серьезных заболеваний. Каждый случай индивидуален, и затягивать с устранением проблемы не стоит!
Если твои пятки не реагируют на питательный крем, попробуй сделать домашний компресс из натуральных ингредиентов. Он обладает ранозаживляющим и глубоко увлажняющий действием — и помогает минимизировать неприятные проявления проблемы.
Ингредиенты
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Манная крупа
- Кабачок — в тертом или измельченном виде
Соблюдать точную дозировку не требуется. Просто соедини все ингредиенты, хорошенько перемешай, выложи на ткань или марлю и приложи к пяткам минимум на 15 минут. Затем хорошо вымой ноги и смажь их питательным кремом.