Гибкая талия: названы самые эффективные виды йоги для похудения

Ежегодно 21 июня отмечается Международный день йоги. Памятная дата была учреждена в декабре 2014 года Генеральной ассамблеей ООН. Ее цель – проинформировать общественность о преимуществах, которые дает йога как часть образа жизни.

"Что касается самых эффективных для похудения стилей йоги, то я бы советовала обратить внимание на Виньяса-флоу – мягкая динамичная практика, которая напоминает пилатес и помогает развить мышцы и сделать их пластичными", – отметила Коломийцева.

Еще одна практика, которая может помочь в процессе снижения веса, – Бикрам-йога. Это йога в жарком помещении с определенным уровнем влажности. Благодаря высокой температуре удается хорошо разогреть мышцы. Кроме того, что с потом выйдут все токсины, вы еще и отлично поработаете над растяжкой – мышцы будут очень податливыми.

Для любителей жестких физических нагрузок эксперт посоветовала Аштанга-йогу.