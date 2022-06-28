Регина Тодоренко стала мамой во второй раз

Для Регины этот год был насыщенным на события. Первую половину беременности она много путешествовала и не оставляла свои творческие проекты, в том числе продолжала в качестве судьи оценивать выступления конкурсантов в проекте «Маска». Там же, на шоу, стало известно и об интересном положении знаменитости. Сначала округлившийся живот заметили зрители, а потом и сама Тодоренко перестала скрывать беременность.

Несмотря на то, что она протекала непросто, Регина сыграла в сериале «Секреты семейной жизни», записала новый трек «Он за мной», принимала участие в проекте «Мамочки пятницы», озвучивала кино и снималась в фотосессиях. Все это она умудрялась совмещать с многочисленными путешествиями. Звездная мама побывала в Стамбуле, вместе с родителями – в Дубае, с сестрой – в Мексике, с мужем – в Корее.

В этом плотном графике нашлось время поболеть, причем серьезно. Регина повторно перенесла коронавирус, осложнением которого стало воспаление тройничного нерва. Будущая мама даже переживала, как бы вообще не случился выкидыш, ведь однажды она через это уже проходила.

Чтобы поправить здоровье и набраться сил, звезда в начале июня объявила о своем отъезде на Бали. Здесь Тодоренко провела все оставшееся до родов время и не теряла его даром: занималась медитацией, йогой, плаванием. Делала все возможное, чтобы встреча с новым членом семьи прошла «мягко и спокойно». Ведущая отмечала, что Бали для нее – это место силы.

Как известно, популярность Регине Тодоренко принес проект «Орел и Решка», в котором она проработала ведущей несколько лет. После ее стали звать и в другие телевизионные шоу. Кроме того, Регина приняла участие в музыкальном проекте «Голос» и вела свою программу на YouTube. За это время она успела стать женой знаменитого певца Влада Топалова и родить от него первенца.