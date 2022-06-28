Стилист Яна Гракова в разговоре с «ФедералПресс» назвала необходимую базу гардероба, которую стоит взять с собой в отпуск. Правильно подобранные вещи помогут не только хорошо выглядеть, но и не нервничать при выборе наряда.
Как собрать гардероб в отпуск: советы стилиста
«В первую очередь стоит подумать о том, что вы будете делать на отдыхе: возможно вы – светская львица, а возможно предпочитаете пляжный отдых», – отметила стилист.
На отпуск стоит отдать предпочтение капсульному гардеробу, где все вещи подходят друг другу по цвету и фактуре. Из тканей стоит выбрать дышащие: лен, хлопок и шелк, а цвета могут быть пастельными, отмечает Яна Гракова.
Стоит взять пару платьев: сарафан и коктейльное, если планируется выход в свет. Также в гардероб хорошо впишутся пара брюк, шорты и футболки. Не лишними будут кроп-топы и юбки разной длины, пишет Fedpress.ru.
Для прохладных вечеров можно взять свитшот, кардиган или облегченный блейзер. Из обуви стоит выбрать кеды, пляжные шлепанцы и босоножки на невысоком каблуке.
Дополнить образы можно соломенной сумкой или маленькой дамской сумкой. И не стоит переживать, если что-то забыли – это всегда можно докупить на отдыхе, ведь отпускной шопинг – особое удовольствие.