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Как собрать гардероб в отпуск: советы стилиста

Krasotka.ee
Как собрать гардероб в отпуск: советы стилиста
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Как собрать гардероб в отпуск: советы стилиста
Как собрать гардероб в отпуск: советы стилиста Фото: Shutterstock

Стилист Яна Гракова в разговоре с «ФедералПресс» назвала необходимую базу гардероба, которую стоит взять с собой в отпуск. Правильно подобранные вещи помогут не только хорошо выглядеть, но и не нервничать при выборе наряда.

«В первую очередь стоит подумать о том, что вы будете делать на отдыхе: возможно вы – светская львица, а возможно предпочитаете пляжный отдых», – отметила стилист.

На отпуск стоит отдать предпочтение капсульному гардеробу, где все вещи подходят друг другу по цвету и фактуре. Из тканей стоит выбрать дышащие: лен, хлопок и шелк, а цвета могут быть пастельными, отмечает Яна Гракова.

Стоит взять пару платьев: сарафан и коктейльное, если планируется выход в свет. Также в гардероб хорошо впишутся пара брюк, шорты и футболки. Не лишними будут кроп-топы и юбки разной длины, пишет Fedpress.ru.

Для прохладных вечеров можно взять свитшот, кардиган или облегченный блейзер. Из обуви стоит выбрать кеды, пляжные шлепанцы и босоножки на невысоком каблуке.

Дополнить образы можно соломенной сумкой или маленькой дамской сумкой. И не стоит переживать, если что-то забыли – это всегда можно докупить на отдыхе, ведь отпускной шопинг – особое удовольствие.

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