Врач-диетолог дала советы, как побороть тягу к сладкому

Так, необходимо пить много воды в течение дня и не голодать. Именно голод и недостаток жидкости в организме вызывают повышенную тягу к сахаросодержащим продуктам. Каждый прием пищи должен содержать белки и клетчатку для полноценного насыщения. Также не стоит забывать о сложных углеводах.

Помимо этого, следует позаботиться о достаточном количестве сна. От недосыпа страдают гормоны голода грелин и лептин, в результате возникает желание побаловать себя пирожным или конфеткой, передает «МИР 24».

Среди полезных сладостей эксперт выделила ягоды и фрукты, пастилу, натуральный мармелад.