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Французский Дом моды Chanel разбил палатку в порту Таллинна

Ксения Васильева
, репортер
Французский Дом моды Chanel разбил палатку в порту Таллинна
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29 июня состоялось первое публичное мероприятия CHANEL в Эстонии. В честь запуска линии органической косметики N°1 DE CHANEL культовый Дом моды разбил ярко-красную палатку на площади Ноблесснер. Поп-ап павильон будет открыт в Таллинне ограниченное время.

Подиум CHANEL - это временное пространство, созданное для знакомства с новой линией по уходу за кожей. А еще это очень яркая локация, которая просто идеально подойдет для красивых инстаграмных снимков! 

Подиум представляет собой яркую красную палатку в сельском стиле, переделанную под виденье CHANEL. Само пространство отражает дух новой линии уходовой косметики, ведь главным ингредиентом стал цветок камелии. Отсюда и красный цвет.

Клиенты смогут попробовать продукты и ознакомиться с различными косметическими процедурами. Вас даже научат правильной техники нанесения средств на кожу с помощью специального массажа. 

У клиентов будет возможность получить индивидуальную консультацию с экспертом по красоте, который расскажет о специальном массаже. 

Другие услуги будут включать в себя техники массажа, советы по применению и фотосессию.

Этим летом подиум проедет по четырем городам, включая Таллинн, Ригу, Вильнус и Хельсинки. 

В Таллинне палатка Chanel будет стоять в период с 26 июня по 7 по июля.

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